© Foto: wasi1370 auf PixabayFür das kommende Jahr erwartet Goldman Sachs einen Preis von 75 US-Dollar pro Barrel für Brent und 70 US-Dollar für WTI.Am Freitag sollen in der Schweiz die Verträge unterzeichnet werden: Zur Öffnung der Straße von Hormus. Die Analysten preisen das neue Szenario ein und rechnen mit fallenden Rohölpreisen. Dabei schlägt Goldman Sachs eher ruhigere Töne an. Sie gehen in ihrer neuesten Studie vom Montag von einer konservativen Entwicklung für Brent und WTI aus. Für die Sorte Brent berechnen die Analysten von einem Durchschnittspreis von 85 US-Dollar pro Barrel für das laufende Jahr. Wenn man die beiden ersten Monate des Jahres mit in die Rechnung nimmt, wo der Preis sich rund um die 65 …
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