DJ EU-Parlament genehmigt Handelsabkommen mit den USA

Von Ed Frankl

DOW JONES--Das Europäische Parlament hat dem Handelsabkommen mit den USA zugestimmt. Dies geschah vor Ablauf einer von US-Präsident Donald Trump gesetzten Frist, nach deren Ablauf die Zölle auf Autos erhöht worden wären. Der Schritt eröffnet ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen den beiden Volkswirtschaften. Zuvor gab es eine Achterbahnfahrt für den transatlantischen Handel. Die im vergangenen Jahr eingeführten sogenannten Liberation-Day-Zölle haben die Abgaben auf Warenimporte aus der Europäischen Union erheblich erhöht.

Beide Seiten führten langwierige Verhandlungen, bevor sie sich im vergangenen Juli auf ein Rahmenabkommen einigten. Dieses beinhaltete Zölle von 15 Prozent auf die meisten EU-Warenimporte in die USA sowie die Abschaffung von EU-Zöllen auf US-Importe.

Die EU-Abgeordneten legten das Abkommen jedoch vorübergehend auf Eis, nachdem Trump gedroht hatte, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen. Dies geschah erneut, als der Oberste Gerichtshof der USA Trumps globale Zölle kippte.

Nachdem US-Vertreter zunehmend frustriert über das Tempo der Fortschritte waren, sagte Trump später, er werde Zölle von 25 Prozent auf EU-Autoimporte erheben, falls Brüssel das Abkommen nicht bis zum 4. Juli umsetze.

Das Abkommen wird "voraussichtlich als Plattform dienen, um sich weiterhin mit den USA auszutauschen, um Zölle zu senken und bei gemeinsamen Herausforderungen eng zusammenzuarbeiten", teilte der Europäische Rat im Mai mit.

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June 16, 2026 07:21 ET (11:21 GMT)

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