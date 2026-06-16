Der KI-Boom ist längst nicht mehr nur eine Nvidia-Story. Während viele Anleger auf die großen Chipdesigner starren, entstehen die wichtigsten Engpässe tiefer in der Halbleiter-Wertschöpfungskette. Genau dort sitzt KLA.• KLA liefert unverzichtbare Prozesskontroll- und Messtechnik für die Chipindustrie.• Der Kurs läuft von einem Hoch zum nächste - vollkommen intakter Aufwärtstrend.• Mit einem passenden Optionsschein ist noch mehr drin.Bevor ein KI-Chip in einem Rechenzentrum arbeitet, muss er produziert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär