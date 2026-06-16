AMSTERDAM, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) unterstreicht seine Führungsrolle in der Roboterchirurgie während seiner Teilnahme an der HLTH Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet. Dabei positioniert es die chirurgische Robotik als praktisches Modell dafür, wie fortschrittliche Technologie die spezialisierte Versorgung verändern, die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern und die Möglichkeiten minimalinvasiver Behandlungen für hochkomplexe Fälle erweitern kann.

Das Roboterchirurgieprogramm des KFSH spiegelt einen Innovationsansatz wider, bei dem der klinische Nutzen im Vordergrund steht und nicht die Technologie allein. Durch die Kombination fortschrittlicher Roboterplattformen mit spezialisierter chirurgischer Expertise, multidisziplinärer Planung, Simulation, Schulung und patientenzentrierten Behandlungsabläufen hat das Krankenhaus die Roboterchirurgie von einer reinen technischen Möglichkeit zu einem skalierbaren Modell weiterentwickelt, das Präzision, Sicherheit, Genesung und das gesamte Patientenerlebnis verbessert.

Dank dieses Modells konnte das KFSH bei komplexen robotergestützten Eingriffen mehrere weltweite Meilensteine erreichen. Das Krankenhaus führte die weltweit erste vollständig robotergestützte Herztransplantation durch - ein Durchbruch, der zeigte, wie minimalinvasive Techniken bei einem der komplexesten Eingriffe in der Medizin angewendet werden können. Darüber hinaus hat das Krankenhaus die robotergestützte Transplantation durch vollständig robotergestützte Lebertransplantationen von Lebendspendern und ein stetig wachsendes Programm für robotergestützte Leberoperationen vorangetrieben.

Das KFSH hat die Grenzen der Spendersicherheit weiter verschoben - durch die weltweit erste Serie von robotergestützten Leberresektionen bei lebenden Spendern mittels Single-Port-Technik, die über einen einzigen, nicht mehr als 3,5 cm großen Schnitt durchgeführt wurden. Dieser Ansatz reduzierte das chirurgische Trauma bei gleichzeitiger Wahrung hoher Sicherheitsstandards, wobei bei sechs Spendern nur ein minimaler Blutverlust zu verzeichnen war, keine Komplikationen auftraten und die Entlassung innerhalb von zwei bis drei Tagen erfolgte.

Die Fortschritte des Krankenhauses im Bereich der Roboterchirurgie spiegeln auch sein umfassendes Engagement für Innovationen im Gesundheitswesen wider. Im Jahr 2024 führte das KFSH 1.370 robotergestützte Operationen durch, was einem Anstieg von 28 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies unterstreicht die Fähigkeit der Einrichtung, fortschrittliche chirurgische Kompetenzen fachübergreifend auszubauen und dabei den Fokus auf Sicherheit, Effizienz und klinische Exzellenz zu legen.

Mit seiner Teilnahme an der HLTH Europe 2026 unterstreicht das KFSH, dass die Zukunft chirurgischer Innovationen nicht nur vom Einsatz fortschrittlicher Technologien abhängt, sondern auch davon, diese in Systeme zu integrieren, die die Behandlungsergebnisse verbessern, die Belastung während der Genesung verringern, das medizinische Personal unterstützen und neue Standards für die spezialisierte Versorgung schaffen. Dieser Ansatz steht im Einklang mit dem Schwerpunkt der Veranstaltung auf der Transformation des Gesundheitswesens und der Rolle führender Anbieter bei der Umsetzung von Innovationen in messbare Ergebnisse.

Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten ausgezeichnet. Es wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit besten Spezialkliniken 2026 aufgenommen.

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