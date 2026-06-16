Die Canopy Growth-Aktie setzte auch zum Wochenbeginn ihre leichte Talfahrt fort und fiel am gestrigen Montag unter die so wichtige Kursmarke von 1 US$. Können die Quartalszahlen dem kanadischen Cannabisproduzenten denn keinen Rückenwind geben? Zu geringe Verbesserungen Die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025/26 zeigen ein altbekanntes Bild bei Canopy Growth: Während das operative Wachstum in Schlüsselmärkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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