Die Volkswagen-Aktie bleibt charttechnisch angezählt. Zwar scheint der Verkaufsdruck im Bereich um 87 € zunächst gestoppt, doch von einem überzeugenden Befreiungsschlag ist weiterhin nichts zu sehen. Damit steht der DAX-Titel zwischen zwei klaren Szenarien: einem Rebound in Richtung 104,48 bis 108,90 € oder einem Bruch der Unterstützung mit deutlichem Abwärtsrisiko. Der Boden bleibt brüchig In der letzten Analyse stand bereits die wenig überzeugende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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