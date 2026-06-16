Zentralbanken wollen so viel Gold kaufen wie nie. Der World Gold Council sieht ein klares Krisensignal. Und: Eine brisante Grafik stellt sogar die Stärke der US-Wirtschaft infrage. Gold bleibt für Zentralbanken ein zentraler Schutz in unsicheren Zeiten. Laut einer neuen Umfrage des World Gold Council wollen so viele Reserveverwalter wie noch nie ihre Bestände ausbauen. Demnach erwarten 45 Prozent der Befragten, dass ihre Institutionen in den kommenden zwölf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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