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Dow Jones News
16.06.2026 14:21 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Nach Hormus rückt Fed in Fokus

DJ MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Nach Hormus rückt Fed in Fokus

DOW JONES--Freundlich zeigen sich Europas Börsen am Dienstagmittag. An den Märkten ebbt die Erleichterung über den bevorstehenden Iran-US-Vertrag etwas ab. Details dazu treffen zwar schrittweise ein, die Börsen wollen aber auch eine gelungene Umsetzung sehen. Im Fokus steht eine gefahrlose Passage von Tankern durch die Straße von Hormus. Innerhalb von ein bis zwei Wochen sollen täglich rund 40 bis 50 Schiffe passieren können.

An den Ölmärkten sorgt das für keine Euphorie mehr: Der Frontmonat gibt zwar weitere 2,7 Prozent nach, am langen Ende der Preise tut sich aber nicht mehr viel. Wie die Analysten der Deutschen Bank anmerken, preisen die Märkte für die kommenden sechs Monate keine signifikant niedrigeren Ölpreise mehr ein. Der DAX legt um 0,4 Prozent zu auf 25.001 Zähler, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,7 Prozent auf 6.275 Punkte.

In den Fokus rücken nun wieder die Zinsmärkte mit der US-Notenbank und ihrem neuen Chef Kevin Warsh am Mittwoch. Das große Thema sind Aussagen zur Inflation. Die Bank of Japan hat am Morgen schon den Leitzins auf ein 31-Jahreshoch angehoben.

Von der Fed wird keine Zinsänderung erwartet. Umso spannender wird aber der Ausblick auf Inflation und Wirtschaft vom neuen Gouverneur. Denn Fed-Präsident Kevin Warsh befindet sich in einem Spannungsfeld aus den Wünschen von US-Präsident Donald Trump nach niedrigen Zinsen und der Realität der sehr hohen Inflation. Die US-Verbraucherpreise waren zuletzt um 4,2 Prozent nach oben geschossen.

Die Themen Öl und Fed dominieren auch den Aktienmarkt in Europa: Der sinkende Ölpreis stützt zwar weiter die Aktien der Fluglinien, nach der scharfen Rally vom Vortag kommt es allerdings zu leichten Gewinnmitnahmen. So notieren Lufthansa 0,1 Prozent leichter. Gesucht sind dagegen die Ausrüster der Luftfahrt wie Rolls-Royce, die weitere 3 Prozent gewinnen. Auch MTU legen 1 Prozent zu. Erholt zeigt sich auch die Rüstung mit rund 2 Prozent Plus bei Rheinmetall und BAE Systems.

Siltronic verlieren nur 1,4 Prozent auf 96,35 Euro. Der Waferhersteller hat im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens das Grundkapital um 10 Prozent gegen Bareinlagen erhöht und will mit dem Erlös das Wachstum unterstützen. Die neuen Aktien wurden zu 91 Euro platziert nach einem Xetra-Schlusskurs von 97,70 Euro. Im Handel heißt es dazu, dass der Abschlag zwar "ordentlich" sei, das Papier sich im Handelsverlauf aber rasch von den Tagestiefs erholt habe. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.275,07  +0,7   45,64    6.229,43      8,4 
Stoxx-50        5.329,92  +0,7   34,66    5.295,26      8,4 
DAX          25.000,82  +0,4   106,81    24.894,01      2,1 
MDAX          32.709,28  +0,4   126,65    27.039,42      6,8 
TecDAX         4.003,24  +0,1    5,02    3.091,28      10,5 
SDAX          18.500,82  -0,2   -33,32    13.062,07      7,7 
FTSE          10.490,95  +0,6   60,33    10.430,62      5,6 
CAC           8.443,29  +0,7   59,28    8.384,01      3,6 
SMI          13.754,26  +0,3   36,72    13.717,54      3,7 
ATX           6.433,18  +0,2   12,55    6.420,63      20,8 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:28 Uhr 
EUR/USD          1,1599  +0,1   0,0009     1,1590     1,1603 
EUR/JPY          185,99  +0,1   0,1800     185,81    185,8200 
EUR/CHF          0,9223  +0,2   0,0017     0,9206     0,9203 
EUR/GBP          0,8646  +0,1   0,0006      0,864     0,8634 
USD/JPY          160,34  +0,0   0,0200     160,32    160,1500 
GBP/USD          1,3413  +0,0   0,0001     1,3412     1,3435 
USD/CNY          6,7562  -0,0  -0,0008     6,7570     6,7570 
USD/CNH          6,7578  -0,0  -0,0004     6,7582     6,7583 
AUS/USD          0,7068  -0,0  -0,0003     0,7071     0,7083 
Bitcoin/USD      66.364,98  -0,2  -116,56    66.481,54   66.647,97 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         78,52  -2,8   -2,23      80,75 
Brent/ICE         80,86  -2,8   -2,31      83,17 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.338,26  +0,8   32,43    4.305,84 
Silber           70,33  +0,5    0,32      70,02 
Platin         1.799,25  +1,8   32,00    1.767,25 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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