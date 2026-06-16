Beim Kauf einer Immobilie rücken neben Faktoren wie Lage, Größe, Ausstattung und Preis verstärkt Aspekte wie Energiekosten, die energetische Qualität des Objekts sowie mögliche Modernisierungsausgaben in den Mittelpunkt. Dies zeigt eine Umfrage aus dem Hause VON POLL IMMOBILIEN. Energiepreise, Inflation und geopolitische Unsicherheiten bleiben auch 2026 zentrale Themen am Immobilienmarkt. Wie aus einer Online-Umfrage des Immobilienmaklerunternehmens VON POLL IMMOBILIEN hervorgeht, richten Kaufinteressenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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