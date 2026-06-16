Der Branchenverband GDV hat ein standardisiertes Basisprodukt für die betriebliche Altersversorgung vorgeschlagen, um die Verbreitung zu erhöhen. Das Produkt soll vor allem für kleine Unternehmen interessant sein, ohne großen Verwaltungsaufwand umsetzbar sein und eine lebenslange Rente bieten. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) hat im Rahmen einer Pressekonferenz ein standardisiertes Basisprodukt für die betriebliche Altersversorgung (bAV) vorgeschlagen. Eine aktuelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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