Die Microsoft Aktie drehte ins Minus nachdem Berichte über zusätzliche Rechenkapazitäten für GitHub die Runde machten. Demnach soll Microsoft für seine Tochter Rechenleistung bei Amazon sichern. Der Schritt zeigt wie stark der KI Boom selbst große Cloud Anbieter unter Druck setzt.Microsoft braucht zusätzliche Kapazitäten Microsoft zählt zu den wichtigsten Akteuren im weltweiten Cloud und KI Geschäft. Dennoch stößt offenbar auch der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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