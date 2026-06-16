16. Juni 2026, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. ("Greenridge" oder das "Unternehmen") (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen alle Verpflichtungen im Rahmen seiner Optionsvereinbarung (die "Vereinbarung") erfüllt hat, um eine 100%ige rechtliche und wirtschaftliche Beteiligung am Uranprojekt Carpenter Lake ("Carpenter Lake" oder das "Projekt") am südlichen Rand des Athabasca-Beckens im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan zu erwerben. Greenridge schloss die Vereinbarung im Mai 2024 mit ALX Resources Corp. ("ALX") und Renegade Gold Inc. ("Renegade" und zusammen mit ALX die "Optionsgeber") ab und hat seither systematische Explorationsarbeiten auf dem Projekt, darunter auch Diamantbohrungen, in den Jahren 2024, 2025 und 2026 absolviert.

Highlights des Uranprojekts Carpenter Lake

Carpenter Lake besteht aus zwölf (12) Mineralclaims, die sich über eine höffige Fläche von etwa 18.680 Hektar erstrecken und sich entlang des Südrands der Sandsteinformation der Athabasca Basin Supergroup ausdehnen. Sie decken auf einer Länge von mehr als fünfzehn (15) Kilometern eine bekannte krustale geologische Struktur - die Cable Bay Shear Zone (CBSZ) - ab, die von Nordosten nach Südwesten verläuft und noch kaum nach Uranlagerstätten untersucht wurde (siehe Abbildung 1).

Greenridge stieß bei Bohrungen im Herbst 2025 auf höffige Lithologien für eine Uranmineralisierung, nämlich graphitisch-sulfidische pelitische Gneise, die eine anomale Indikatorgeochemie wie etwa Uran, Arsen, Nickel, Kupfer, Kobalt, Blei und Zink aufwiesen. Im Rahmen der Bohrungen ermittelte man auch eine Dravitalteration, ein Indikator-Tonmineral, das Bor enthält, welches im Athabasca-Becken häufig unweit von Uranmineralisierungssystemen vorgefunden wird (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. Januar 2026).

Im Januar 2026 erwarb Greenridge drei (3) neue Claims an der Südwestseite des Projekts, nachdem es feststellte, dass sich zwei im Jahr 1980 niedergebrachte historische Bohrlöcher auf verfügbaren Flächen in der Nähe der westlichen Projektgrenze befanden. In den beiden historischen Bohrlöchern wurde jeweils anomales Uran durchörtert, und zwar 0,023 % U3O8 auf 41,1 Metern bzw. 0,037 % U3O8 auf 43,3 Metern in Bohrloch E-80-1 sowie 0,058 % U3O8 auf 42,6 Metern in Bohrloch E-80-2. Beide historischen Bohrlöcher lieferten auch anomale Kupfer- und Nickelwerte.1

Im April 2026 absolvierte das Unternehmen eine Gravitationsvermessung, um sich ein besseres Bild von den Zielgebieten im nördlichen Bereich des Projekts machen zu können; die Ergebnisse stehen noch aus.

Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: "Greenridge hat sämtliche Anteile an einem äußerst höffigen Urankonzessionsgebiet im weltweit reichsten Uranrevier erworben. Innerhalb des Projektgebiets wurden nur zwölf Bohrlöcher niedergebracht und acht davon von Greenridge in der modernen Ära der Uranexploration, weshalb das Projekt noch immer weitgehend unerkundet ist."

Einzelheiten der Optionsvereinbarung

Am 29. Mai 2024 schloss das Unternehmen die Vereinbarung ab, um von den Optionsgebern die Option zu erwerben, durch die folgende Kombination aus Barzahlungen, Stammaktienemissionen und die Tätigung von Explorationsausgaben eine hundertprozentige (100 %) Beteiligung am Projekt zu erlangen:

Entrichtung einer Barzahlung in Gesamthöhe von 200.000 $ an die Optionsgeber (gezahlt);

Ausgabe von insgesamt 300.000 Stammaktien an ALX im Mai 2024 vor dessen Übernahme durch Greenridge im Rahmen eines Arrangement-Plans sowie Ausgabe von 600.000 Stammaktien in drei Raten in den Jahren 2024, 2025 und 2026 an Renegade (ausgegeben);

Tätigung von Explorationsausgaben im Mindestwert von 1.000.000 $ auf dem Projekt (getätigt).

Gemäß der Vereinbarung ist die dritte und letzte Tranche von 200.000 Stammaktien, die am 29. Mai 2026 an Renegade ausgegeben wurde, an Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden, wobei die Stammaktien über einen Zeitraum von 12 Monaten freigegeben werden. Das Projekt ist Gegenstand einer Net Smelter Returns-Royalty von 2 % zugunsten vorheriger Verkäufer. In Verbindung mit dieser Vereinbarung mit unabhängigen Parteien wurden keine Vermittlungsprovisionen gezahlt.

Über Carpenter Lake und die Cable Bay Shear Zone

Carpenter Lake setzt sich aus zwölf (12) Mineralclaim zusammen, die eine Gesamtfläche von etwa 18.680 Hektar beanspruchen und sich entlang des Südrands des Athabasca-Beckens ausdehnen. Sie decken einen Abschnitt von mehr als fünfzehn (15) Kilometern einer bekannten krustalen geologischen Struktur - der Cable Bay Shear Zone (CBSZ) - ab, die von Nordosten nach Südwesten verläuft. Sie ist höffig für Uranlagerstätten, wurde bis dato jedoch nur unzureichend erkundet (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1 - Claims und Zielgebiete des Uranprojekts Carpenter Lake

Die CBSZ zeichnet sich durch eine gut definierte leitfähige Signatur, radiometrische Anomalien und zahlreiche historisch kartierte Uranvorkommen aus.

Im April 2026 absolvierte das Unternehmen eine bodengestützte Gravitationsvermessung bei Carpenter Lake. Bekannte im Grundgebirge lagernde und diskordanzgebundene Uranlagerstätten im Athabasca-Becken weisen häufig eine Signatur mit niedriger Dichte auf - ein Indikator für potenzielle Zonen mit Tonalteration, die mit einer Uranmineralisierung in Verbindung stehen, da eine hydrothermale Alteration die Dichte des Wirtsgesteins verringert. Beispiele von Lagerstätten mit einer bedeutenden Uranmineralisierung innerhalb von Anomalien mit geringer Dichte sind die Lagerstätte Arrow von NexGen Energy und die Lagerstätte Triple R von Paladin Energy im Südwesten des Athabasca-Beckens. Die Ergebnisse der Gravitationsvermessung 2026 stehen noch aus.

Mit National Instrument 43-101 konformer technischer Bericht

Am 17. März 2026 meldet Greenridge, dass es einen technischen Bericht für Carpenter Lake (der "Bericht") mit dem Titel "Technical Report For The Carpenter Lake Property, South Central Athabasca Basin, Northern Saskatchewan, Canada" datiert mit 15. Januar 2026 und mit Wirksamkeitsdatum 25. Januar 2026 eingereicht hatte, der in Übereinstimmung mit den Bestimmungen in Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt wurde. Der Bericht enthält keine Mineralressourcenschätzung im Einklang mit NI 43-101, beschreibt jedoch im Detail die historischen Arbeiten durch frühere Betreiber sowie die Explorationsarbeiten, die das Unternehmen in den Jahren 2024 und 2025 auf dem Projekt absolviert hat. Der Bericht wurde von Kenneth Wheatley, P. Geo., M.Sc., Mitarbeiter von Rock U Consulting und einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen, verfasst. Der Bericht kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden und wurde auf der Website von Greenridge unter http://www.greenridge-exploration.com veröffentlicht.

Einbindung der Gemeinschaften im Bereich des Projekts Carpenter Lake

Im Jahr 2024 unterzeichnete Greenridge Explorationsvereinbarungen mit der English River First Nation ("ERFN") und der Kineepik Metis Local #9 ("KML"). Vereinbarungsgemäß sollen Mitglieder dieser beiden indigenen Gemeinschaften, die jeweils angestammte Rechte innerhalb des Konzessionsgebiets besitzen, aktiv an der Umweltüberwachung und dem Kulturmanagement beteiligt werden und einen finanziellen Nutzen aus Geschäfts-, Beschäftigungs- und Schulungsmöglichkeiten ziehen. Greenridge hat sich verpflichtet, während der Explorationsarbeiten bei Carpenter Lake Beziehungen zu ERFN und KML zu pflegen, die von gegenseitigem Respekt und guter Zusammenarbeit geprägt sind.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P. Geo., einem geologischen Berater des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Hillacre hat die Informationen zu den historischen Explorationsarbeiten auf dem Projekt geprüft, wozu auch eine Überprüfung der historischen Explorationsdaten und der Ergebnisse des Bohrprogramms 2025 gehörte.

Das Management weist darauf hin, dass historische Ergebnisse, die von Betreibern erhoben und gemeldet wurden, die nicht mit Greenridge verbunden sind, nicht durch den qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens verifiziert oder bestätigt wurden. Dennoch bieten die historischen Ergebnisse eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten im Projekt. Das Management weist ferner darauf hin, dass die veröffentlichten historischen Ergebnisse und Entdeckungen in benachbarten bzw. nahegelegenen Mineralclaim nicht zwingend Rückschlüsse auf jene Ergebnisse zulassen, die im Projekt möglicherweise erzielt werden können.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 21 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 229.658 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Gold-, Nickel- und Kupferentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 12 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 153.805 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 9 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Gold, Nickel, Kupfer und Kobaltexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 75.853 Hektar umfassen. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

Auf dem Uranprojekt Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % Uranium Energy Corp., 8,57 % Orano Canada) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m2.

Das Uranprojekt Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Paladin Energy entfernt.

Das Uranprojekt Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O8 3, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt4 enthielten.

Das Uranprojekt Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe5, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra6, die 31,13 % U3O8 ergab.

Auf dem Projekt Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu7.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Uranexplorationskonzessionen gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Quellennachweis:

1 - Bericht zu Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet Esker Lake, Saskatchewan Mineral Assessment Database Report # 74G03-0012, 1980.

2 - Black Lake: Pressemitteilung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.

3 - Gibbons Creek: Pressemitteilung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014.

4 - McKenzie Lake: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 7. November 2023.

5 - Nut Lake: Bewertungsbericht 1979 (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

6 - Nut Lake: Pressemitteilung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2024.

7 - Firebird Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020.

Im Namen des Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

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