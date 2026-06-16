Mit iOS 27 sollen iPhones nicht nur neue Funktionen spendiert bekommen. Apple verspricht auch, dass selbst ältere Modelle nach dem Update flotter Aufgaben erledigen können. Welche das sind und wie Apple den alten iPhones Beine macht. Die erste Beta zu iOS 27 ist verfügbar und schon jetzt ergeben sich durch die Testphase viele Einblicke in das bevorstehende Update. Dadurch zeichnet sich jetzt schon ab, dass Apple noch einige Funktionen nicht offiziell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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