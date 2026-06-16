DJ MÄRKTE USA/Wall Street vor wenig verändertem Start - Fed im Blick

DOW JONES--Nach der Rally des Vortags scheint die Luft an der Wall Street nach der Erleichterung über das anstehende Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran etwas raus zu sein. Dies liegt auch daran, dass es widersprüchliche Aussagen zur künftigen Rolle des Iran bei der Kontrolle über die Straße von Hormus gibt. Der Aktien-Terminmarkt lässt auf einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Anleger widmen ihre Aufmerksamkeit zudem verstärkt der US-Notenbank, die ihre Beratungen am Dienstag beginnt und am Mittwoch ihre Entscheidungen bekannt geben wird. Im Vorfeld herrscht keine große Bereitschaft, Positionen am Aktienmarkt zu ändern.

Die Fed dürfte das aktuelle Zinsniveau bestätigen, Anleger blicken daher mit wachsender Spannung dem geldpolitischen Ausblick entgegen. Dies gilt umso mehr, weil die aktuelle Sitzung die erste des neuen Fed-Präsidenten Kevin Warsh darstellt. US-Präsident Donald Trump hat diesen eingesetzt, um rasch Zinssenkungen durchzusetzen. Daraus dürfte zwar so schnell nichts werden, aber eine Zinserhöhung im laufenden Jahr wird nicht mehr vollständig eingepreist - ein wichtiger Grund für die jüngste Erholung der Börsen. "Die Aussicht auf niedrigere Energiepreise hat auch die Inflationssorgen gemildert und zu nachgebenden Anleiherenditen beigetragen", merkt Analyst Crispus Nyaga von Empire FX an.

Die Anleiherenditen geben erneut nach, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 3 Basispunkte auf 4,44 Prozent. Dazu tragen auch weiter fallende Ölpreise bei. Denn die Inflation war zuletzt ganz entscheidend vom Ölpreisschock befeuert worden. Nun verbilligt sich Rohöl der Sorte Brent um weitere knapp 3 Prozent, US-Leichtöl der Sorte WTI wird je Barrel unter der Marke von 80 Dollar gehandelt. Neben der Hoffnung auf eine rasche Wiederöffnung der Straße von Hormus sprechen die MUFG-Analysten aber auch von Anzeichen einer schwächeren Nachfrage.

Der US-Dollar bewegt sich vor dem Fed-Entscheid kaum. Gold profitiert unverändert von sinkenden Anleiherenditen, die Feinunze verteuert sich um 0,8 Prozent. Wegen der nahen Zinsentscheidung der Fed zur Wochenmitte dürften die anstehenden Import- und Exportpreise für Mai und auch die Immobiliendaten kaum Beachtung finden. Beide Datensätze werden noch vor der Startglocke veröffentlicht.

Unter den Einzelaktien sorgen weiterhin SpaceX für Furore. Der Konzern übernimmt den KI-gestützten Programmieragenten Cursor für 60 Milliarden US-Dollar. Damit hat das Raketen- und Raumfahrtunternehmen des Tesla-Gründers Elon Musk bereits kurz nach seinem spektakulären Börsengang einen enormen Deal abgeschlossen. Nach dem erfolgreichen Börsendebüt und der anschließenden Rally über zwei Tage steigt der Kurs vorbörslich um weitere 6,7 Prozent, womit der Kurs rund 53 Prozent über Ausgabepreis gehandelt wird. Das Raumfahrt- und KI-Unternehmen könnte somit Amazon am dritten Handelstag bei der Marktkapitalisierung überholen. Anleger seien offenbar nicht auf schnelles Geld bei SpaceX aus und bereit, die Aktie langfristig zu halten, urteilt Analyst Richard Hunter von Interactive Investor. "Die ersten Anzeichen deuten klar darauf hin, dass dies eine Aktie ist, die Anleger in ihre Wachstumsportfolios aufnehmen."

Im Halbleitersektor geht es für Qualcomm (+5,4%) und Micron Technology (+3,5%) weiter aufwärts. Auch andere Titel mit Bezug zur Künstlichen Intelligenz setzen ihre jüngste Rally fort: Sandisk klettern um 2,1 Prozent, Super Micro Computer um 0,7 Prozent. Dave & Buster's brechen dagegen um 17,8 Prozent ein. Der Betreiber von Erlebnisgastonomie verschreckt mit einem niedrigerem Gewinn und gesunkenen Umsätzen in der ersten Periode.

=== US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,05 -0,01 4,07 4,04 5 Jahre 4,16 -0,02 4,20 4,16 10 Jahre 4,44 -0,03 4,48 4,44 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:28 Uhr EUR/USD 1,1598 +0,1 0,0008 1,1590 1,1603 EUR/JPY 185,97 +0,1 0,1600 185,81 185,8200 EUR/CHF 0,922 +0,2 0,0014 0,9206 0,9203 EUR/GBP 0,8646 +0,1 0,0006 0,864 0,8634 USD/JPY 160,33 +0,0 0,0100 160,32 160,1500 GBP/USD 1,3411 -0,0 -0,0001 1,3412 1,3435 USD/CNY 6,7562 -0,0 -0,0008 6,7570 6,7570 USD/CNH 6,7565 -0,0 -0,0017 6,7582 6,7583 AUS/USD 0,7068 -0,0 -0,0003 0,7071 0,7083 Bitcoin/USD 66.366,71 -0,2 -114,83 66.481,54 66.647,97 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 78,33 -3,0 -2,42 80,75 Brent/ICE 80,87 -2,8 -2,30 83,17 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.339,07 +0,8 33,24 4.305,84 Silber 70,47 +0,6 0,46 70,02 Platin 1.806,25 +2,2 39,00 1.767,25 (Angaben ohne Gewähr) ===

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