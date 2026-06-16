Mit dieser neuen Akquisition wird das Angebot um weitere umfassende Warenwirtschaftslösungen, die speziell für das Motoristen-, Landtechnik- und Baumaschinensegment entwickelt wurden, erweitert

St. Ingbert, DE and Alpharetta, GA, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean Inc., ein globaler Anbieter von KI-gesteuerten vertikalen ERP-Lösungen, gab heute die Übernahme der ROTOR Software GmbH ("ROTOR") bekannt, einem führenden Anbieter von Dealer-Management Lösungen für die Motoristen-, Landtechnik- und Baumaschinensegmente im DACH-Markt mit Hauptsitz in St. Ingbert, Deutschland.

Die Übernahme von ROTOR vergrößert die Präsenz von Aptean in der DACH-Region und stärkt gleichzeitig Apteans Dealer-Management Angebot durch die speziell für die Motoristen-, Landtechnik- und Baumaschinensegmente entwickelten Lösungen.

ROTOR wurde 2021 durch den Zusammenschluss der Unternehmen SEWiGA Software-Team GmbH (St.Ingbert) und Orbis Software GmbH (Oyten) gegründet und bietet umfassende Dealer-Management-Solutions, die für die Bewältigung komplexer, vielfältiger und schnelllebiger Herausforderungen im gesamten Motoristen, Landtechnik- und Baumaschinensektor entwickelt wurden. ROTOR bietet eine integrierte ERP-Lösung, die alle Handels-, Service- und Vermietungsprozesse miteinander verbindet und für klare Strukturen, präzise Kommunikation und optimierte Prozesse sorgt, die eine vollständige Kontrolle über den Lebenszyklus des Maschinenhandels und -vermietung ermöglichen.

"ROTOR hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung von mission-critical Dealer-Management Lösungen auf dem gesamten DACH-Markt", sagte TVN, CEO von Aptean. "Die Produktpalette von ROTOR bietet verlässliche Softwarelösungen, die speziell für die komplexen Anforderungen der Fachhändler entwickelt wurden und von einem Team erfahrener Branchenexperten unterstützt werden. ROTOR wird ein wichtiger Treiber für unsere Strategie sein, unsere Dealer-Management Kapazitäten auf neue und bestehende Kunden auszuweiten. Wir freuen uns, das ROTOR-Team und seine Kunden bei Aptean willkommen zu heißen."

"Wir freuen uns, einer globalen Organisation wie Aptean beizutreten, in der wir gemeinsam innovative Lösungen für das Händlermanagement und die Reparaturbetriebe entwickeln und bereitstellen können. Die Kombination unserer Unternehmen bietet eine großartige Gelegenheit für das zukünftige Wachstum von ROTOR, aufgrund des gemeinsamen Einsatzes für Innovation und Kundenzufriedenheit. Die Zugehörigkeit zu Aptean bietet unseren Kunden und unserem Team spannende Möglichkeiten für Wachstum, Innovationen und Entwicklung. Wir können es kaum erwarten loszulegen!", sagte Matthias Kettner, Geschäftsführer von ROTOR.



Über ROTOR

Mit über 1000 Kunden und mehr als 30 Jahren Markterfahrung treibt ROTOR mit den Produktwelten ORSwin und WinMLB federführend die Digitalisierung für Warenwirtschaften mit Spezialisierung auf Handels- und Reparaturbetriebe im Motoristen-, Landtechnik- und Baumaschinen-Segment im DACH-Raum voran. Als Zusammenschluss der bekannten Unternehmen SEWiGA und Orbis begrüßt ROTOR seine Kunden seit 2021 als doppelt so starkes Team unter dem Namen ROTOR an den Standorten St.- Ingbert (Saarland) und Oyten (bei Bremen). Weitere Informationen finden Sie unter: www.rotor-software.de

Über Aptean

Aptean ist ein international agierender Anbieter branchenspezifischer Software, der Hersteller und Händler dabei unterstützt, ihre Unternehmen effektiv zu führen und zu wachsen. Die Lösungen und Dienstleistungen von Aptean helfen Unternehmen jeder Größe, "Ready for What's Next, Now" zu sein. Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen über Aptean und die von uns bedienten Märkte finden Sie unter: www.aptean.com. Aptean and Ready for What's Next, Now are Registered Trademarks of Aptean, Inc. All other company and product names may be trademarks of the respective companies with which they are associated.

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