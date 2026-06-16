Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein haben ihren erweiterten E-Busbetriebshof in Norderstedt offiziell eröffnet. Der teils neu gebaute, teils umgebaute Standort bietet nun Platz für 60 Busse und verfügt über 49 Ladepunkte. Bereits im Frühjahr 2021 eröffneten vhh.mobility, also die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein, in Norderstedt ihren ersten Betriebshof für Elektrobusse in Schleswig-Holstein. Zum Start wurden dort zunächst zehn MAN Lion's City ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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