APA ots news: Oesterreichische Nationalbank nominiert Oliver Schütz als Vorstandsmitglied der Finanzmarktaufsicht

Ergebnis des Nominierungsverfahrens für von OeNB zu

nominierende Vorstandsposition - Bestellung durch

Bundesregierung und Bundespräsident



Wien (APA-ots) - Mit der Nominierung von Helmut Ettl für die Funktion des Executive

Director beim Internationalen Währungsfonds (IWF) wird die von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zu nominierende Position im Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA) neu besetzt. Das OeNB- Direktorium hat daher in seiner heutigen Sitzung einstimmig beschlossen, Oliver Schütz als Mitglied des FMA-Vorstandes zu nominieren.



Der Entscheidung ging das gesetzlich vorgesehene, öffentliche Ausschreibungs- und Auswahlverfahren voraus. Von den 16 eingelangten Bewerbungen wurden die drei geeignetsten Bewerber:innen zum Hearing eingeladen. Im Rahmen des Hearings wurden die Bewerber:innen vom Direktorium der Oesterreichischen Nationalbank hinsichtlich ihrer fachlichen und persönlichen Eignung beurteilt. Deloitte unterstützte das Verfahren als externer Personalberater.



Oliver Schütz bringt umfassende Expertise in der

Finanzmarktaufsicht und -regulierung sowie langjährige Führungserfahrung mit und erfüllt die für die Funktion erforderlichen fachlichen und persönlichen Voraussetzungen in besonderem Maße.

Gemäß § 5 Abs. 3 Z 2 Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) erfolgt die Nominierung bei einer Nachbesetzung durch jene Institution, die auch das ausscheidende Vorstandsmitglied namhaft gemacht hat. Daher ist die OeNB für die Nominierung der frei werdenden Vorstandsposition zuständig. Die Bestellung der Vorstandsmitglieder erfolgt anschließend durch den Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung. Die Funktionsperiode des neu zu bestellenden Vorstandsmitglieds beginnt mit 1. November 2026 und beträgt fünf Jahre.



Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag.a Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43 1 404 20 6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at



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