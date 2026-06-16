© Foto: Samuel Boivin - NurPhotoKaum ist die Aktie an der Börse, greift SpaceX schon wieder tief in die Tasche. Das KI-Coding-Startup Cursor wechselt für eine gewaltige Summe den Besitzer.SpaceX hat seinen ersten großen Coup nach dem Börsengang eingetütet: Das Raumfahrtunternehmen übernimmt den KI-Programmierassistenten Cursor zu einer Bewertung von 60 Milliarden US-Dollar. Das Startup wird damit höher bewertet als beispielsweise Rheinmetall, Nike oder die Deutsche Bank. Bezahlt wird nicht in bar, sondern in SpaceX-Aktien, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2026 erwartet. Erst vor wenigen Tagen war SpaceX mit einer Bewertung von über …
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