Selzen (ots) -Der deutsche Photovoltaik-Pionier BAUER Solar kündigt für den Sommer 2026 eine signifikante Portfolioerweiterung an. Mit der Einführung einer neuen Backkontakt-Modullinie setzt das Familienunternehmen aus Rheinhessen neue Maßstäbe in Ästhetik und Effizienz für den Wohngebäudesektor.Technologiesprung: Backkontakt für maximale Ästhetik und ErtragAb Sommer 2026 liefert BAUER Solar die erste Generation seiner Backkontakt-Module aus. Den Auftakt macht eine "Full Black"-Variante im Leistungssegment von 480 Watt. Eine "Pure"-Variante mit transparenten Zellzwischenräumen und 485 Watt ist ebenfalls bereits auf dem Weg. Bis Ende des Jahres plant BAUER Solar die Leistung der Module auf 500 Watt anzuheben. Durch die rückseitige Kontaktierung der Zellen entfallen störende Leiterbahnen auf der Vorderseite, was den Modulen ein extrem homogenes, tiefschwarzes Erscheinungsbild verleiht.Neben der Optik punktet die Technologie durch ein überlegenes Schattenmanagement. Da die Abschattung durch vorderseitige Kontakte entfällt, nutzen die Module die verfügbare Fläche optimal aus und garantieren auch bei diffusen Lichtverhältnissen stabile Erträge. Wie bei BAUER Solar üblich, ist das Vertrauen in die eigene Qualität fest verankert: Die neuen Module kommen mit einer 30-jährigen Produkt- und Leistungsgarantie auf den Markt.Strategische Ergänzung: Neue TOPCon "Pure" und "Black" ModuleParallel zum Marktstart der Backkontakt-Serie erhöht BAUER Solar im Sommer das bewährte TOPCon-Portfolio der Varianten "Pure" und "Black" auf eine Leistung von 465 Watt. Diese neuen Module positioniert das Unternehmen gezielt als wirtschaftliche Lösung mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis für großflächige Wohnprojekte.Live-Erlebnis auf der Intersolar 2026Interessierte Fachpartner, Großhändler und Solarteure können sich persönlich von der Verarbeitungsqualität und dem Design der neuen Module überzeugen. BAUER Solar präsentiert die Highlights auf der Intersolar 2026 in München an Stand A2.179."Mit der Backkontakt-Technologie bedienen wir den wachsenden Anspruch an hocheffiziente und gleichzeitig architektonisch ansprechende Solarlösungen im Residential-Bereich", so Andreas Bauer, Geschäftsinhaber von BAUER Solar.Pressekontakt:Lisa Prinzlermarketing@bauer-solar.de06737 808153Original-Content von: BAUER Solar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182757/6295645