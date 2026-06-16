Die US-Regierung hat die KI-Modelle Mythos 5 und Fable 5 von Anthropic wegen angeblicher Lücken gesperrt. Neue Hintergründe dazu legen nahe, dass es sich um sehr simple Hacks handelte. Die Sperrung der KI-Modelle Fable 5 und Mythos 5 von Anthropic soll nicht etwa durch einen Jailbreak-Hack, sondern durch die simple Aufforderung "fix this code" verursacht worden sein. Das behauptet die IT-Sicherheitsforscherin Katie Moussouris, die laut eigenen Angaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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