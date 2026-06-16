DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. Juni (vorläufige Fassung)

=== *** 01:50 JP/Handelsbilanz Mai *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+2,8% gg Vj Kernverbraucherpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+2,5% gg Vj *** 08:00 GB/Erzeugerpreise Mai *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Bechtle AG, HV *** 10:00 DE/Scout24 SE, HV 10:00 DE/Sixt SE, HV *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum *** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai Eurozone PROGNOSE: k.A. /+3,2% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: k.A. /+2,5% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj *** 11:00 DE/Cancom SE, HV 11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV 11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, VÖB-Kapitalmarktprognose-Pressegespräch 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 15:00 DE/Auto1 Group SE, Kapitalmarkttag *** 16:00 US/Lagerbestände April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 PK) Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 3,50% bis 3,75% zuvor: 3,50% bis 3,75% *** - FR/G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs endet ===

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June 16, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)

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