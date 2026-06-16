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Dow Jones News
16.06.2026 15:33 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. Juni (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. Juni (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 01:50 JP/Handelsbilanz Mai 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj 
     zuvor:  +0,7% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     Kernverbraucherpreise 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,7% gg Vj 
     zuvor:  +0,7% gg Vm/+2,5% gg Vj 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Mai 
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 10:00 DE/Bechtle AG, HV 
*** 10:00 DE/Scout24 SE, HV 
  10:00 DE/Sixt SE, HV 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum 
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai 
     Eurozone 
     PROGNOSE: k.A.    /+3,2% gg Vj 
     vorläufig: +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj 
     zuvor:   +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE: k.A.    /+2,5% gg Vj 
     vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj 
     zuvor:   +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj 
*** 11:00 DE/Cancom SE, HV 
  11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV 
  11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, 
     VÖB-Kapitalmarktprognose-Pressegespräch 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Mai 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm 
     zuvor:  +0,5% gg Vm 
     Einzelhandelsumsatz ex Kfz 
     PROGNOSE: +0,6% gg Vm 
     zuvor:  +0,7% gg Vm 
*** 15:00 DE/Auto1 Group SE, Kapitalmarkttag 
*** 16:00 US/Lagerbestände April 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm 
     zuvor:  +0,9% gg Vm 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 PK) 
     Fed-Funds-Zielsatz 
     PROGNOSE: 3,50% bis 3,75% 
     zuvor:  3,50% bis 3,75% 
***   - FR/G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs endet 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)

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Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
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