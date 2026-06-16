München (ots) -
Mit dem neuen AZEV400 erweitert ZETTLER seine Relais-Familie um ein leistungsstarkes 4-poliges bzw. 2-poliges Relais mit erweitertem Sicherheits- und Überwachungsumfang. Das Relais ist speziell für Anwendungen in AC-Ladestationen gemäß IEC 61851 entwickelt und überzeugt durch herausragende Kurzschlussfestigkeit, hohe Stromtragfähigkeit und internationale Zulassungen.
Höchstleistung für anspruchsvolle Ladesysteme
Das AZEV400 bietet bis zu 50 A Schaltleistung je Kontakt (480 VAC) oder 80 A bei parallelgeschalteten Kontakten in der 2-poligen Version. Es erfüllt internationale Normen wie IEC 62955, IEC 61008-1, IEC 62752 und IEC 62052-11 und erreicht eine Kurzschlussfestigkeit von bis zu 10 kA (Inc/Ic) bei 480 V. Damit eignet es sich ideal für moderne AC-Ladestationen, industrielle Steuerungen und Energiemanagementsysteme.
Erhöhte Sicherheit durch Spiegelkontakt und große Kontaktabstände
Ein integrierter NC-Spiegelkontakt nach IEC 60947-4-1 / IEC 61810-3 ermöglicht die Überwachung der Schaltkontakte in sicherheitskritischen Anwendungen. Die Kontaktabstände von >=4,0 mm unterstützen Anwendungen nach IEC 61008-1 (RCD Typ A) und sorgen für zusätzlichen Isolationsschutz. Die Stoßspannungsfestigkeit beträgt 10 kV, die Isolationsspannung 5 kVRMS.
Variantenvielfalt
Das AZEV400 ist als 2- oder 4-polige Version erhältlich - mit oder ohne Spiegelkontakt.
Jetzt mehr erfahren: www.zettlerelectronics.com
Pressekontakt:
ZETTLER Electronics GmbH
E-Mail: Alexander.Stoeckel@ZETTLERelectronics.com
Web: www.zettlerelectronics.com
Original-Content von: ZETTLER electronics GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182758/6295677
Mit dem neuen AZEV400 erweitert ZETTLER seine Relais-Familie um ein leistungsstarkes 4-poliges bzw. 2-poliges Relais mit erweitertem Sicherheits- und Überwachungsumfang. Das Relais ist speziell für Anwendungen in AC-Ladestationen gemäß IEC 61851 entwickelt und überzeugt durch herausragende Kurzschlussfestigkeit, hohe Stromtragfähigkeit und internationale Zulassungen.
Höchstleistung für anspruchsvolle Ladesysteme
Das AZEV400 bietet bis zu 50 A Schaltleistung je Kontakt (480 VAC) oder 80 A bei parallelgeschalteten Kontakten in der 2-poligen Version. Es erfüllt internationale Normen wie IEC 62955, IEC 61008-1, IEC 62752 und IEC 62052-11 und erreicht eine Kurzschlussfestigkeit von bis zu 10 kA (Inc/Ic) bei 480 V. Damit eignet es sich ideal für moderne AC-Ladestationen, industrielle Steuerungen und Energiemanagementsysteme.
Erhöhte Sicherheit durch Spiegelkontakt und große Kontaktabstände
Ein integrierter NC-Spiegelkontakt nach IEC 60947-4-1 / IEC 61810-3 ermöglicht die Überwachung der Schaltkontakte in sicherheitskritischen Anwendungen. Die Kontaktabstände von >=4,0 mm unterstützen Anwendungen nach IEC 61008-1 (RCD Typ A) und sorgen für zusätzlichen Isolationsschutz. Die Stoßspannungsfestigkeit beträgt 10 kV, die Isolationsspannung 5 kVRMS.
Variantenvielfalt
Das AZEV400 ist als 2- oder 4-polige Version erhältlich - mit oder ohne Spiegelkontakt.
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