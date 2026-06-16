Mainz (ots) -Bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt gibt es 2026 gleich zwei Jubiläen zu feiern: Im Juni wäre die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann 100 Jahre alt geworden, und der nach ihr benannte Preis wird zum 50. Mal im Rahmen des Literaturwettbewerbs vergeben. Am Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.00 Uhr, überträgt 3sat die "Eröffnung der 50. Tage der deutschsprachigen Literatur" mit der Auslosung der Lesereihenfolge live aus Klagenfurt. Von Donnerstag, 25. Juni 2026, bis Samstag, 27. Juni 2026, zeigt 3sat täglich ab 10.00 Uhr live die Lesungen und Diskussionen. Die Verleihung des renommierten Literaturpreises ist am Sonntag, 28. Juni 2026, ab 11.00 Uhr ebenfalls live in 3sat zu sehen. Alle Lesungen und Diskussionen sowie die Preisverleihung sind auch im Livestream unter www.3sat.de zu verfolgen.Lesungen und Diskussionen in 3satBei den "50. Tagen der deutschsprachigen Literatur" lesen 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus ihren bisher unveröffentlichten Texten vor der siebenköpfigen Bachmann-Jury. Bei der Jubiläumsausgabe 2026 tragen Gesche Heumann, Ozan Zakariya Keskinkilic, Seraina Kobler, Wolfgang Popp, Kurt Prödel, Jovana Reisinger, Slata Roschal, Lena Preising, Magdalena Schrefel, Fiona Sironic, Christoph Szalay, Kinga Toth und Derya Uzun ihre Texte vor.Auch im 50. Jubiläumsjahr übernimmt das langjährige Jurymitglied, der Leiter des Literaturhauses Graz, Klaus Kastberger, den Juryvorsitz. Die weiteren Jurorinnen und Juroren in Klagenfurt sind die Herausgeberin des Magazins "Literarische Welt", Mara Delius, die Dramatikerin und Literaturkritikerin Laura de Weck, die Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal, die Feuilleton-Chefin der Wochenzeitschrift "Die Furche", Brigitte Schwens-Harrant, der Literaturwissenschaftler und Kritiker Thomas Strässle sowie der Publizist Philipp Tingler.Im Vorfeld der Lesungen zeigt 3sat am Donnerstag, 25. Juni 2026, 9.45 Uhr, eine Verfilmung von Beate Thalberg des gleichnamigen Gedichts "Die Nacht der Verlorenen" von Ingeborg Bachmann.Preisverleihung in 3satAm Sonntag, 28. Juni 2026, wird in Klagenfurt die Preisträgerin oder der Preisträger des 50. Ingeborg-Bachmann-Preises bekannt gegeben und die Auszeichnung verliehen. Neben dem Ingeborg-Bachmann-Preis wird auch der mit 7.500 Euro dotierte 3sat-Preis vergeben. 3sat zeigt die Verleihung der Preise am Sonntag, 28. Juni 2026, ab 11.00 Uhr in seinem Programm und im Livestream unter www.3sat.de.Im Anschluss an die Preisverleihung geht am Sonntag, 28. Juni 2026, 12.15 Uhr, der Film von Barbara Frank "Un-zumutbar?! 50 Jahre Ingeborg-Bachmann-Preis" der Frage nach, wie der Bachmannpreis es geschafft hat, ein halbes Jahrhundert zu überdauern - trotz Debatten um Abschaffung und knapper Kassen.3sat-Magazin "Kulturzeit" vor OrtVor Ort begleiten der Journalist Peter Fässlacher und die "Kulturzeit"-Moderatorin Cécile Schortmann die "50. Tage der deutschsprachigen Literatur". "Kulturzeit" spricht am Donnerstag, 25. Juni 2026, mit der Bachmannpreisträgerin von 2020, Helga Schubert. Das 3sat-Magazin berichtet über das 50-jährige Jubiläum des Bachmann-Preises und blickt außerdem auf die gelesenen und diskutierten Texte des aktuellen Wettlesens.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de. und pressedesk@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/50tagederdeutschsprachigenliteratur?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Im 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/50-tage-der-deutschsprachigen-literatur-ingeborg-bachmann-preis-2025) finden Sie weitere Informationen. Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht dort der Kurzfilm "Die Nacht der Verlorenen" zur Preview bereit (nach Log-in).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6295674