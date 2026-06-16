Die Rally bei Redcare Pharmacy geht weiter. Nach dem Kurssprung vom Vortag legt die Aktie am Dienstag erneut kräftig zu und knackt dadurch eine wichtige Charthürde. Analysten reagieren zudem positiv auf die angehobene Prognose der Versandapotheke. Vom Tief hat sich der Kurs bereits wieder mehr als verdoppelt.Das Wichtigste kurz und knapp• Redcare Pharmacy legt nach dem 15 Prozent-Sprung vom Montag am Dienstag zeitweise weitere elf Prozent zu.• Die Aktie überwindet die 60 Euro-Marke und klettert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär