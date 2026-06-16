Hamburg (www.anleihencheck.de) - Ob das Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA den Konflikt dauerhaft löst, bleibt eine offene Frage, so Dr. Holger Schmieding, Chefökonom bei Berenberg.Die Details, die bisher bekannt seien, deuteten darauf hin, dass das Mullah-Regime in Teheran in den Verhandlungen mehr erreicht habe als die USA. Für die Weltwirtschaft sei die Öffnung der Straße von Hormus jedoch eine gute Nachricht. Damit zeichne sich auch für Deutschland ein Ende der Stagflation ab. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de