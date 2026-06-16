Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) hat neue Pantographen-Ladepunkte für ihre Elektrobusflotte in Betrieb genommen. Die Infrastruktur ermöglicht es den Fahrzeugen, während regulärer Wendezeiten im Linienbetrieb Energie nachzuladen. Bislang wurden die Elektrobusse in Braunschweig ausschließlich im Depot geladen. Künftig können die Fahrzeuge der BSVG auch während ihrer regulären Standzeiten auf der Strecke Energie aufnehmen. Nach Angaben der Verkehrs-GmbH ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net