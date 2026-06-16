Elon Musk hat am Dienstag den nächsten großen Coup seines Raumfahrtunternehmens SpaceX angekündigt. Nur wenige Tage nach dem größten Börsengang aller Zeiten sorgt Musk mit der Übernahme der KI-Coding-Schmiede Anysphere (Cursor) für 60 Milliarden Dollar für Schlagzeilen. Wirklich neu ist der Deal jedoch nicht. • Die SpaceX-Aktie knackt vorbörslich die 200 Dollar-Marke.• SpaceX kauft Cursor für 60 Milliarden Dollar in eigenen Aktien.• Anleger lassen die Restposition weiter laufen.Jetzt ist es offiziell: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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