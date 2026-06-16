Prag (ots) -Der Ausbau von Photovoltaik und Batteriespeichern in Deutschland schreitet voran - 2025 zwar nicht stärker als im Vorjahr, die Ausbauziele haben aber Bestand. Mit den steigenden Installationszahlen wachsen die planerischen, technischen und regulatorischen Anforderungen sowie der Bedarf an erfahrenen Umsetzungspartnern im Markt. Vor diesem Hintergrund baut Greenbuddies, der international tätige Anbieter ganzheitlicher Lösungen für Photovoltaik- und Batteriespeichersysteme, sein Geschäft in Deutschland gezielt aus. Mit der Eröffnung einer eigenen Niederlassung in Nürnberg festigt das Unternehmen seine Rolle als EPC-Anbieter für Industrie und Kommunen (EPC: Engineering, Procurement, Construction) und positioniert sich als Umsetzungspartner für mittelgroße Photovoltaik- und Speicherprojekte.Deutschland zählt zu den führenden Märkten für erneuerbare Energien in Europa. Solarenergie spielt dabei eine zunehmend wichtige Rolle. Ende 2025 lag die installierte Solarleistung bei insgesamt rund 117 Gigawatt. Um das politische Ausbauziel von 215 Gigawatt bis 2030 zu erreichen, müssten in Zukunft jährlich durchschnittlich 19,6 Gigawatt neu installiert werden. Parallel dazu wächst der Bedarf an Batteriespeichern zur Stabilisierung der Netze und zur Flexibilisierung der Stromversorgung.Niederlassung in Deutschland: Fokus auf EPC und mittelgroße ProjekteGreenbuddies ist seit 2017 erfolgreich auf dem deutschen Markt aktiv und hat hier bislang Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 415 MWp realisiert. Mit der Gründung einer eigenen EPC-Niederlassung in Deutschland macht das tschechische Unternehmen einen bedeutenden strategischen Schritt in seiner Expansion, konzentriert sich verstärkt auf die komplette Lieferung von EPC-Lösungen und stärkt damit seine Rolle als Umsetzungspartner für Industrie, Gewerbe und Kommunen.Als EPC-Anbieter übernimmt Greenbuddies die vollständige technische und bauliche Umsetzung von anspruchsvollen PV- und BESS-Projekten - von der technischen Planung über die Beschaffung aller Komponenten bis hin zu Bau, Montage, Netzanschluss und Inbetriebnahme. Im Full-EPC-Modell trägt das Unternehmen die Gesamtverantwortung für Funktionalität, Kompatibilität und Qualität der Anlage. Für Investoren, Auftraggeber und Projektentwickler reduziert sich durch die Leistungsbündelung die Schnittstellenkomplexität erheblich.Der deutsche Markt macht aktuell rund 25 Prozent des Gesamtumsatzes von Greenbuddies aus. Und das Unternehmen sieht weiteres Wachstumspotenzial bei mittelgroßen Photovoltaikanlagen und Solar-Parks, integrierten PV- und BESS-Lösungen sowie dem Modernisieren (Repowering) bestehender Anlagen.Aktuelle Projekte unterstreichen Umsetzungskompetenz2025 war Greenbuddies in Deutschland an der Realisation mehrerer EPC-Projekte unterschiedlicher Ausprägung beteiligt. Dazu zählen unter anderem zwei schlüsselfertige Solarparks in Steinberg und Schwarzenbach mit einer Gesamtleistung von 10,868 MWp für die Sunera Erneuerbare Energien GmbH - hier verantwortete Greenbuddies die Umsetzung einschließlich der Materiallieferung und Projektdokumentation.Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Repowering bestehender Anlagen. Beim 20-MWp-Solarpark Büttel modernisierte Greenbuddies veraltete Komponenten, ersetzte Module, Wechselrichter und Verkabelung und steigerte so die Effizienz der Anlage bei gleichbleibender installierter Leistung. Durch einen höheren Wirkungsgrad wird künftig die gleiche Leistung auf deutlich weniger Fläche erzielt - ein wichtiger Aspekt angesichts zunehmender Flächendebatten.Neben klassischen EPC-Projekten setzt Greenbuddies in Deutschland gezielt auf innovative Anlagenkonzepte - darunter das erste schwimmende Solarkraftwerk des Landes mit einer Leistung von 1,6 MWp für den Kunden Floating Solar sowie den Projektentwickler JM ProjektInvest. Die Anlage in Hoym ist mit einer vertikalen Nachführtechnologie ausgestattet, die eine deutlich höhere Energieausbeute ermöglicht und neue Effizienzpotenziale im Bereich Floating PV erschließt.Bedarf an mittelgroßen PV-Projekten steigtFast die Hälfte des deutschen PV-Ausbaus entfiel 2025 auf Solarparks - nicht nur in Form von Riesen-Projekten, sondern auch im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Megawattbereich. Auch Projekte dieser Größenordnung bringen vielfältige Anforderungen an Planung, Netzanbindung, Dokumentation, Genehmigungen und Systemintegration mit sich. Folglich werden auch in diesem Segment erfahrene EPC-Partner mit umfassender Umsetzungskompetenz benötigt."Der deutsche Markt entwickelt sich technologisch und regulatorisch sehr dynamisch. Gerade bei mittleren Projektgrößen bis 15 MWp sehen wir einen steigenden Bedarf an EPC-Partnern, die Projekte strukturiert, gesetzeskonform und mit klarer Verantwortung umsetzen", sagt Andrey Reifschneider, Chief International EPC Buddy bei Greenbuddies. "Mit unserer lokalen Präsenz, der Vertrautheit mit Anforderungen in puncto Netzanschluss, Normen und Dokumentation sowie unserer internationalen Projekterfahrung können wir genau diese Anforderungen zuverlässig bedienen."Langfristige Perspektive im deutschen MarktGreenbuddies sieht Deutschland als strategischen Schlüsselmarkt für sein weiteres EPC-Wachstum. Neben dem Neubau von Freiflächenanlagen, Dachanlagen, Solarcarports, Batteriespeichern, Floating-PV und Agri-Photovoltaik rücken insbesondere Repowering-Projekte in den kommenden Jahren stärker in den Fokus. Viele Anlagen, die vor rund 15 Jahren errichtet wurden, erreichen aktuell das Ende ihrer technischen Lebensdauer und bieten erhebliches Modernisierungspotenzial.Zudem gewinnen integrierte Lösungen aus Photovoltaik und Speicher angesichts steigender Strompreise, ambitionierter Klima- und CO2-Ziele und wachsender Anforderungen an Versorgungssicherheit und Netzstabilität weiter an Bedeutung.Greenbuddies versteht sich in diesem Umfeld, in einem zunehmend komplexen Markt als EPC-Umsetzungspartner - mit dem Ziel, mittelgroße Projekte effizient, termin- und regelkonform zu realisieren und so einen Beitrag zur weiteren Umsetzung der Energiewende in Deutschland zu leisten.Über GreenbuddiesGreenbuddies ist ein tschechischer Anbieter ganzheitlicher Lösungen für Photovoltaik-Kraftwerke und Batteriespeichersysteme. Das 2017 gegründete Unternehmen realisiert Solarprojekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Projektentwicklung und Genehmigungsplanung über die Beschaffung und den Bau bis hin zum Netzanschluss und der Inbetriebnahme.In den vergangenen sieben Jahren hat Greenbuddies mehr als 1,5 GWp Photovoltaikleistung in 18 EU-Ländern umgesetzt und über 3,5 Millionen Solarmodule installiert. In Deutschland ist Greenbuddies seit neun Jahren aktiv und seit 2025 mit einer eigenen Niederlassung in Nürnberg vertreten. Bislang wurden auf dem deutschen Markt Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 415 MWp realisiert. Greenbuddies hat in Deutschland bereits Projekte für Iqony Solar, E.ON, Greencells, BayWa, Belectric und Vattenfall realisiert.Mit rund 80 internen Expertinnen und Experten sowie einem europaweiten Netzwerk spezialisierter Partner begleitet Greenbuddies gewerbliche, industrielle und städtische Kunden bei der Umsetzung nachhaltiger Energieprojekte.Weitere Informationen unter https://www.greenbuddies.eu/dePressekontaktAgentur JP KOM GmbHSonja BurbachMail: sonja.burbach@jp-kom.deTel.: +49 (211) 68783540Lea StrottnerMail: lea.strottner@jp-kom.deTel.: +49 (69) 92101936Original-Content von: Greenbuddies, s.r.o., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182759/6295701