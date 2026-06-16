KI wird in der globalen Finanzdienstleistungsbranche zum Standard, doch längst nicht immer mündet die Umsetzung von Projekten in höheren Erträgen. Und hier wird es spannend: Die Branche hat die frühe Experimentierphase längst hinter sich gelassen, doch nur ein Teil der Unternehmen beweist, dass KI Margen strukturell steigern, die Effizienz optimieren und den Gewinn auf messbare Weise erhöhen kann. Ein globaler Bericht des Cambridge Centre for Alternative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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