Die Aktie der DHL Group befindet sich seit April letzten Jahres in einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Gegenüber dem damaligen Tief konnte der Wert bereits um mehr als +70% zulegen. Was sind die Kurstreiber beim deutschen Post- und Logistikunternehmen und sind jetzt sogar neue Höchstkurse drin? Analysten sehen weiteres Potenzial Für Rückenwind sorgt aktuell eine neue Analysteneinschätzung von JPMorgan. Die US-Bank hob ihr Kursziel von 56,50 auf 60 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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