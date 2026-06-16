Makler stehen vor einer Phase zunehmender wirtschaftlicher und struktureller Herausforderungen, so die Einschätzung des BDVM beim Symposium in Köln. Während sich die Sachversicherung von einem harten in einen weicheren Marktzyklus bewegt, verschärft die schwache Konjunktur die Bedingungen zusätzlich. Versicherungsmakler müssen sich auf schwierige wirtschaftliche Zeiten einstellen. Die gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland gepaart mit dem sich verschärfenden Fachkräftemangel beeinträchtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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