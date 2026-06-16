EQS-News: PSP Investments
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Wichtige Daten zum 31. März 2026:
Sofern nicht anders angegeben, sind alle Beträge in kanadischen Dollar angegeben.
MONTRÉAL, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) schloss sein Geschäftsjahr am 31. März 2026 mit einem verwalteten Nettovermögen von 320,6 Milliarden Dollar ab, was einem Anstieg von 7,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Fonds erzielte eine Nettorendite von 6,5 % über ein Jahr und eine annualisierte Nettorendite von 8,8 % über zehn Jahre. Diese Ergebnisse bestätigen die langfristige Tragfähigkeit der Pensionssysteme des öffentlichen Dienstes des Bundes, der kanadischen Streitkräfte, der Royal Canadian Mounted Police und der Reserve. Die Einjahres-Nettorendite von PSP Investments lag über den versicherungsmathematischen Abzinsungssätzen, die zur Erfüllung der langfristigen Pensionsverpflichtungen der von ihr betreuten Pensionspläne erforderlich sind, die sich insgesamt weiterhin in einer soliden Finanzierungslage befinden.
Das von PSP Investments verwaltete Vermögen in Höhe von 320,6 Milliarden Dollar ist das Ergebnis einer beständigen langfristigen Anlageperformance in Verbindung mit laufenden Beiträgen aus Pensionsplänen. Die von PSP Investments erzielten Anlagerenditen machen etwa 70 % des verwalteten Nettovermögens aus, während die seit dem 1. April 2000 von der kanadischen Regierung erhaltenen Mittelübertragungen die restlichen 30 % ausmachen.
"Trotz erhöhter Volatilität und Unsicherheit erzielte PSP Investments solide Ergebnisse und stärkte weiterhin die langfristige Finanzierungslage der von uns betreuten Pensionskassen", sagte Deborah K. Orida, Präsidentin und CEO von PSP Investments. "Unsere langfristigen Ergebnisse, die Stabilität der Renditen und die Finanzierung der Pläne sind die besten Indikatoren dafür, wie wir unserer Rolle als Pensionsinvestor gerecht werden."
Durch die Erzielung solider, stabiler Renditen auf lange Sicht wird PSP Investments seinem Auftrag weiterhin gerecht, die Altersvorsorge derjenigen zu sichern, die Kanada schützen und ihm dienen.
Langfristige Wertentwicklung sichert die Widerstandsfähigkeit des Portfolios
Das Portfolio von PSP Investments ist bewusst so strukturiert, dass es Widerstandsfähigkeit und langfristige Wertschöpfung in Einklang bringt, und zeichnet sich durch eine diversifizierte Mischung aus öffentlichen und privaten Vermögenswerten, einem globalen Engagement sowie einem aktiven Management aus. Diese Diversifizierung wirkt langfristig als Stabilisierungsmechanismus. Langfristig zeigt sich das Wertversprechen von PSP Investments in einer beständigen Erfolgsbilanz, bei der Renditen erzielt werden, die sowohl über denen des Referenzportfolios als auch über den versicherungsmathematischen Abzinsungssätzen der Vorsorgepläne liegen, während über Marktzyklen hinweg stabilere Ergebnisse erzielt werden als beim Referenzportfolio - ein wichtiger Aspekt für Pensionsinvestoren.
Einjahresperformance im Vergleich
"Diese Maßnahmen lassen sich am besten über einen gesamten Marktzyklus hinweg beurteilen", sagte Frau Orida. "Unser Portfolio ist weiterhin gut aufgestellt, um langfristigen Wert zu schaffen." Wir sind stolz darauf, wie wir in diesem Jahr unserem Auftrag und unserem Land gedient haben. "Im Geschäftsjahr 2026 haben wir über 10 Milliarden Dollar in Kanada investiert, was in erster Linie auf gestiegene private Direktinvestitionen und eine höhere Gewichtung kanadischer Aktien zurückzuführen ist, die sich in diesem Jahr gut entwickelt haben."
Zum 31. März 2026 belief sich das Bruttoverwaltungsvermögen in Kanada auf über 75 Milliarden Dollar, was die Größe des inländischen Portfolios von PSP Investments widerspiegelt.
Highlights der Portfolio-Performance nach Anlageklassen
Kostendisziplin
Neben den Betriebskosten fielen bei PSP Investments Finanzierungskosten in Höhe von 1.490 Millionen Dollar sowie Kosten für externe Vermögensverwalter in Höhe von 1.533 Millionen Dollar an, die im Wesentlichen auf die Portfoliostrategie, die Zusammensetzung des Portfolios und den Einsatz externer Vermögensverwalter zurückzuführen sind. Die Gesamtkosten beliefen sich im Geschäftsjahr 2026 auf 3.942 Millionen Dollar, verglichen mit 3.885 Millionen Dollar im Vorjahr.
Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für Kostentransparenz legt PSP Investments zudem die Anlagekosten nach Anlageklassen für die Geschäftsjahre 2026 und 2025 vor.
Canada Growth Fund
Die Vermögenswerte von CGF werden separat verwaltet und haben keinen Einfluss auf die Renditen oder das Portfolio von PSP Investments. Weitere Informationen zu den Aktivitäten und Leistungen der CGF finden Sie unter , https://www.cgf-fcc.ca/en/ und.
Über PSP Investments
Medienkontakt: Maria Constantinescu, PSP Investments, Telefon: (514) 218-3795, E-Mail: media@investpsp.ca
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16.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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