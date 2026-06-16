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Lockton ernennt Stéphane Lespérance zum CEO seines kanadischen Geschäftsbereichs



16.06.2026 / 16:25 CET/CEST

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Lespérance erhält den Auftrag, kundenorientierte Lösungen in den Bereichen Risiko, Personal und Sozialleistungen zu entwickeln, die speziell auf kanadische Unternehmen zugeschnitten sind TORONTO, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, der weltweit größte unabhängige Versicherungsmakler in Privatbesitz, gab heute die strategische Ernennung des Branchenveteranen Stéphane Lespérance zum Geschäftsführer des neuen kanadischen Geschäftsbereichs von Lockton bekannt. Diese wichtige Ernennung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, kanadischen Unternehmen eine verbesserte, erstklassige Beratung zu bieten. Stéphane, der weithin als eine der führenden Persönlichkeiten der kanadischen Versicherungsbranche gilt, wechselt zu Lockton, nachdem er 24 Jahre lang zunehmend verantwortungsvollere Positionen bei Aon Canada bekleidet hat, wo er seit 2019 als Präsident und seit 2025 als Präsident und CEO tätig war. Seine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Verbesserung des Kundenservices durch die Entwicklung und Umsetzung komplexer Risikomanagementstrategien für große multinationale Unternehmen in Nordamerika, Europa und Asien sowie der Aufbau erstklassiger Beratungsteams versetzt ihn in die einzigartige Lage, die nächste Phase des kanadischen Angebots von Lockton mitzugestalten. Die Ernennung spiegelt Locktons Fokus auf den Aufbau einer kanadisch geführten Organisation wider, die Unternehmen dabei unterstützt, sich in einem dynamischen Geschäftsumfeld zurechtzufinden, in dem der Druck in den Bereichen Risiko- und Personalmanagement zunimmt. "Kanada gehört zu den zehn größten Versicherungsmärkten der Welt und ist eine hochentwickelte, global vernetzte Wirtschaft, in der Unternehmen zunehmend komplexe, miteinander verflochtene Risiken bewältigen müssen", sagte Ron Lockton, Vorsitzender und CEO von Lockton. "Durch unsere langjährigen Beziehungen in Kanada haben wir immer wieder den Bedarf nach einer tieferen Spezialisierung und einem wirklich kundenorientierten Beratungsmodell gehört. Locktons unabhängige Struktur ermöglicht es uns, diesem Bedarf auf sinnvolle Weise gerecht zu werden. Die Einstellung einer Führungskraft von Stéphanes Kaliber spricht für die Stärke und Attraktivität unseres privat geführten Modells. Er bringt die Erfahrung, Glaubwürdigkeit und strategische Vision mit, die erforderlich sind, um Kunden in ganz Kanada eine erstklassige Beratungserfahrung zu bieten." Locktons Ansatz in Kanada konzentriert sich darauf, sein unabhängiges, privat geführtes Modell in einen Markt zu bringen, in dem mittelständische und große Unternehmen maßgeschneiderte Beratung für ein breites Spektrum an risikobezogenen und personalbezogenen Herausforderungen suchen. Die Strategie des Unternehmens wird kanadische Führungskompetenz und lokales Marktverständnis mit globaler Expertise verbinden und das kanadische Privatkundengeschäft mit dem globalen Netzwerk von Lockton abstimmen, um einzigartige Produkte und Dienstleistungen auf dem kanadischen Markt anzubieten und in Kanada tätige Unternehmen besser zu bedienen. "Mehr denn je brauchen kanadische Unternehmen einen Partner, der das zunehmend komplexe Risikoumfeld versteht, mit dem sie konfrontiert sind - von Unsicherheiten im Handel und in der Lieferkette über Cyberbedrohungen bis hin zu Personalengpässen, steigenden Sozialkosten, Klimaresilienz und branchenspezifischen Herausforderungen", sagte Stéphane Lespérance, designierter Chief Executive Officer des kanadischen Privatkundengeschäfts von Lockton. "Das unabhängige Modell von Lockton ist für den heutigen kanadischen Markt äußerst relevant. Es bietet die Freiheit, eine wirklich kundenorientierte Plattform aufzubauen, die es uns ermöglicht, uns auf den langfristigen Erfolg unserer Kunden zu konzentrieren. Ich freue mich darauf, ein kooperatives Expertenteam zusammenzustellen, um für unsere kanadischen Kunden außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen." Die Ernennung baut auf Locktons langjähriger Zusammenarbeit mit kanadischen Kunden und multinationalen Unternehmen mit kanadischen Niederlassungen auf. Lockton wird in den kommenden Monaten weitere Details bekannt geben, während das Unternehmen sein kanadisches Führungsteam, seine lokale Marktpräsenz und seine Beratungskompetenzen weiter ausbaut. Informationen zu Stéphane Lespérance Mit fast 30 Jahren Erfahrung im Risikomanagement hat Stéphane Lespérance erfolgreich Strategien für Versicherungsprogramme großer multinationaler Unternehmen entwickelt und umgesetzt, insbesondere in Nordamerika, Europa und Asien.Er war 24 Jahre lang in zunehmend leitenden Positionen bei Aon Canada tätig, wo er seit 2019 als Präsident und ab 2025 als Präsident und CEO fungierte. Zudem ist er Vorsitzender des Verwaltungsrats des Insurance Institute of Canada. Stéphane studierte Risikomanagement an der Université du Québec à Montréal und absolvierte Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte an der Kellogg School of Management der Northwestern University sowie an der Booth School of Business der University of Chicago. Neben seiner Arbeit ist Stéphane ein ambitionierter Triathlet und verbringt gerne Zeit mit seiner Familie. Informationen zu Lockton Was Lockton auszeichnet, ist zugleich das, was das Unternehmen besser macht: Unabhängigkeit. Dank der privaten Trägerschaft von Lockton können sich die fast 15.000 Mitarbeiter, die in über 160 Ländern tätig sind, ganz auf die Risiko- und Versicherungsbedürfnisse der Kunden konzentrieren. Mit weltweitem Fachwissen verfügt Lockton über das umfassende Verständnis, das erforderlich ist, um herausragende Ergebnisse zu erzielen. Das kanadische Geschäft von Lockton wird unter dem Namen Lockton Brokers, ULC, geführt. Weitere Informationen finden Sie unter www.lockton.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/lockton-ernennt-stephane-lesperance-zum-ceo-seines-kanadischen-geschaftsbereichs-302801867.html



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