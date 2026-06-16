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Dow Jones News
16.06.2026 16:39 Uhr
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MÄRKTE USA/Behauptet - SpaxeX zünden nächste Kursrakete

DJ MÄRKTE USA/Behauptet - SpaxeX zünden nächste Kursrakete

DOW JONES--Nach der Erleichterungsrally am Dienstag über das anstehende Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran geht es zum Start am Mittwoch an der Wall Street ruhiger zu. Dies liegt zum einen daran, dass viel Unklarheit über den Inhalt der Vereinbarung herrscht, beispielsweise die künftige Rolle des Iran bei der Kontrolle über die Straße von Hormus, zum anderen rückt der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch stärker in den Fokus. Im Vorfeld dürften sich einige Akteure zurückhalten.

Kurz nach dem Start liegt der Dow-Jones-Index 0,6 Prozent im Plus und setzt seine Rekordjagd fort. Der wesentlich breitere S&P-500 liegt dagegen wenig verändert, die technologielastiegen und als zinsreagibler geltenden Nasdaq-Indizes zeigen sich in engen Grenzen uneinheitlich. Sie waren am Vortag um 3,1 Prozent nach oben geschossen.

Die Fed dürfte das aktuelle Zinsniveau bestätigen, der Fokus des Marktes liegt auf dem geldpolitischen Ausblick. Dies gilt umso mehr, weil erstmals Kevin Warsh dem Zinsgremium vorsitzt. US-Präsident Trump hatte Warsh in das Amt gehievt mit der Hoffnung, so rasch Zinssenkungen zu sehen. Daraus dürfte aber so schnell nichts werden angesichts der beharrlich zu hohen Inflation. Immerhin wird aber eine Zinserhöhung im laufenden Jahr wird nicht vollständig eingepreist. "Die Aussicht auf niedrigere Energiepreise hat auch die Inflationssorgen gemildert und zu nachgebenden Anleiherenditen beigetragen", merkt Analyst Crispus Nyaga von Empire FX an.

Die Anleiherenditen geben erneut nach, die Rendite zehnjähriger Papiere um 2 Basispunkte auf 4,45 Prozent. Dazu tragen in erster die weiter fallenden Ölpreise bei, nachdem die Inflation zuletzt entscheidend vom Ölpreisschock befeuert wurde. Nun kostet Brent-Öl rund 80,50 Dollar, das sind noch gut 10 Dollar mehr als vor Ausbruch des Krieges, aber über 40 Dollar weniger als im Hoch der vergangenen Wochen.

Der Dollar zeigt sich unter dem Strich kaum bewegt, der Euro geht mit 1,1596 Dollar um. Das Gold profitiert weiter von sinkenden Anleiherenditen, die Feinunze verteuert sich um 30 Dollar auf 4.336.

Wegen der nahen Zinsentscheidung der Fed werden neue Import- und Exportpreise und auch Immobiliendaten eher nur zur Kenntnis genommen. Allerdings fielen die Importpreise deutlich höher aus als erwartet, wenn auch niedriger als im April. In der Kernrate ohne Öl betrug der Preisanstieg zum Vormonat 0,8 Prozent, verglichen mit revidiert 0,5 Prozent im April.

Am Aktienmarkt sorgt weiter SpaceX für Schlagzeilen. Der Konzern übernimmt den KI-gestützten Programmieragenten Cursor für 60 Milliarden Dollar. Damit hat das Raumfahrt- und KI-Unternehmen von Tesla-Gründers Elon Musk bereits kurz nach seinem spektakulären Börsengang bereits einen Riesendeal eingefädelt. Und der kommt offenbar gut an, die Aktie verteuert sich um weitere knapp 13 Prozent, nachdem sie an den beiden ersten Handelstagen jeweils um 20 Prozent nach oben geschossen war. Nach dem atembneraubenden Start dürften hier auch viele noch versuchen, auf den Zug aufzuspringen. "Die ersten Anzeichen deuten klar darauf hin, dass dies eine Aktie ist, die Anleger in ihre Wachstumsportfolios aufnehmen", sagt Analyst Richard Hunter von Interactive Investor.

Im Halbleitersektor geht es für Qualcomm um 4,4 und für Micron Technology um 0,5 Prozent weiter aufwärts, während AMD oder Nvidia und Intel leicht im Minus liegen. Weizer gesucht simd die Aktien der beidemn SPeicherhersteller Western Digital (+10,3%) und Sandisk (+0,3%).

Dave & Buster's sacken dagegen um 7,1 Prozent ab. Der Betreiber von Erlebnisgastonomie hat mit einem niedrigerem Gewinn und gesunkenen Umsätzen in der ersten Periode enttäuschend abgeschnitten. 

INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      51.960,58  +0,6  +289,55    51.671,03 
S&P-500     7.555,68  +0,0   +1,39    7.554,29 
NASDAQ Comp  26.754,21  +0,3   +70,27    26.683,94 
NASDAQ 100   30.487,21  -0,2   -56,71    30.543,92 
 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       4,07 +0,00    4,07      4,04 
5 Jahre       4,17 -0,01    4,20      4,15 
10 Jahre      4,45 -0,02    4,48      4,43 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:28 Uhr 
EUR/USD      1,1596  +0,1   0,0006     1,1590     1,1603 
EUR/JPY      185,97  +0,1   0,1600     185,81    185,8200 
EUR/CHF      0,9207  +0,0   0,0001     0,9206     0,9203 
EUR/GBP      0,8642  +0,0   0,0002      0,864     0,8634 
USD/JPY      160,37  +0,0   0,0500     160,32    160,1500 
GBP/USD      1,3414  +0,0   0,0002     1,3412     1,3435 
USD/CNY      6,7562  -0,0  -0,0008     6,7570     6,7570 
USD/CNH      6,7564  -0,0  -0,0018     6,7582     6,7583 
AUS/USD      0,7076  +0,1   0,0005     0,7071     0,7083 
Bitcoin/USD  66.080,05  -0,6  -401,49    66.481,54   66.647,97 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     77,72  -3,8   -3,03      80,75 
Brent/ICE     80,69  -3,0   -2,48      83,17 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.337,43  +0,7   31,60    4.305,84 
Silber       70,26  +0,3    0,25      70,02 
Platin     1.810,75  +2,5   43,50    1.767,25 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos/kla

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June 16, 2026 10:08 ET (14:08 GMT)

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