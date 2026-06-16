Führungskräfte sehen in KI-Tools großes Potenzial. Auf einer Konferenz tauschten sie sich kürzlich zu aktuellen Herausforderungen aus - und forderten in diesem Zuge mehr Zuverlässigkeit und Transparenz. Moderne KI-Modelle sind zwar extrem leistungsfähig, bringen in der Praxis aber weiterhin zahlreiche Herausforderungen mit sich. Auf der diesjährigen "Fortune Brainstorm Tech"-Konferenz tauschten sich Führungskräfte verschiedener Unternehmen über ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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