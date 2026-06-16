Zalando Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 16.06.26

Die Zalando Aktie ist mit einem starken ersten Quartal in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Online-Modehändler profitiert von der Integration von ABOUT YOU, einer steigenden Kundenzahl und dem zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz. Die Synergien entwickeln sich laut Management besser als geplant und stützen die operative Profitabilität.

- Zalando ISIN: DE000ZAL1111 - WKN: ZAL111 - Ticker: ZAL

?? Key Takeaways

Starkes Wachstum im ersten Quartal 2026: Zalando steigerte Umsatz (+23,8%), GMV (+21,7%) und bereinigtes EBIT deutlich. Die Integration von ABOUT YOU liefert bereits höhere Synergien als ursprünglich erwartet.

Zalando steigerte Umsatz (+23,8%), GMV (+21,7%) und bereinigtes EBIT deutlich. Die Integration von ABOUT YOU liefert bereits höhere Synergien als ursprünglich erwartet. Operatives Geschäft entwickelt sich robust: Mit 62,3 Millionen aktiven Kundinnen und Kunden erreichte Zalando einen neuen Rekordwert. Auch das B2B-Geschäft wächst dynamisch und verbessert seine Profitabilität.

Mit 62,3 Millionen aktiven Kundinnen und Kunden erreichte Zalando einen neuen Rekordwert. Auch das B2B-Geschäft wächst dynamisch und verbessert seine Profitabilität. Chartbild bleibt konstruktiv: Die Zalando Aktie notiert weiterhin über der wichtigen SMA200 und hält damit ihren mittelfristigen Aufwärtstrend intakt. Oberhalb von 23,34 EUR bleiben Kursziele im Bereich von 26,83 bis 28,51 EUR erreichbar.

Fundamentaldaten der Zalando Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 24,28 EUR Marktkapitalisierung 6,27 Mrd. EUR Umsatz 2025 12,35 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2025 29,16% KGV 2026* 24,03 Performance 4 Wochen +24,67% Bewertung Stark unterbewertet Dividendenrendite 2026* - Branche Fashion

*Prognose

Zalando Aktie: Standortschließung sorgt für Diskussionen

Neben den operativen Erfolgen bleibt die geplante Schließung des Logistikstandorts Erfurt ein wichtiges Thema. Dort sind rund 2.000 Arbeitsplätze betroffen. Nach wochenlanger Unterbrechung haben Geschäftsführung und Betriebsrat die Gespräche über einen Sozialplan wieder aufgenommen. Ziel ist es, bis zum 20. Juni 2026 eine Einigung zu erzielen.

Zalando begründet die geplante Schließung mit Überkapazitäten am Standort. Die Wiederaufnahme der Verhandlungen beendet gleichzeitig ein laufendes gerichtliches Verfahren zur Einrichtung einer Einigungsstelle.

Zalando überzeugt mit starkem ersten Quartal 2026

Im ersten Quartal 2026 konnte Zalando die Wachstumsdynamik deutlich beschleunigen:

GMV steigt um 21,7%

Umsatz wächst um 23,8%

Bereinigtes EBIT verbessert sich auf 65 Mio. EUR

Synergien aus der ABOUT YOU-Integration tragen 10 Mio. EUR zum Ergebnis bei

Bereinigte EBIT-Marge steigt von 1,9% auf 2,2%

Auch das Kerngeschäft entwickelt sich positiv. Die Zahl der aktiven Kundinnen und Kunden erreichte mit 62,3 Millionen einen neuen Höchststand. Gleichzeitig erhöhten sich die durchschnittlichen Ausgaben pro Kunde um 2,9% auf 305 EUR.

Im B2B-Segment legte der Umsatz um 23,6% auf 297 Mio. EUR zu. Die bereinigte Marge verbesserte sich auf 8,6%.

Vor diesem Hintergrund bestätigte das Management die Prognose für das Gesamtjahr 2026....

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