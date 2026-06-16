The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.06.2026.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.06.2026
.
ISIN Name
US0304201033 American Water Works Co. Inc.
US0758871091 Becton, Dickinson & Co.
US55354G1004 MSCI Inc.
US88688T2096 Tilray Brands Inc.
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.06.2026
.
ISIN Name
US0304201033 American Water Works Co. Inc.
US0758871091 Becton, Dickinson & Co.
US55354G1004 MSCI Inc.
US88688T2096 Tilray Brands Inc.
© 2026 Xetra Newsboard