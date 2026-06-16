Goldfonds verlieren Milliarden, Technologieaktien ziehen Kapital an. Jan Willhöft zeigt, warum genau diese extreme Schieflage für Anleger zur großen Chance werden könnte.Auf wallstreetONLINE TV blickt Jan Willhöft von AXINO Capital auf eine ungewöhnliche Marktphase. Anleger ziehen Milliarden aus Goldfonds ab, während gleichzeitig enorme Summen in Technologieaktien fließen. Für Willhöft ist das ein Warnsignal. Im Fokus steht eine Grafik von Lyn Alden Investment Strategy. Sie zeigt die Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten nicht in Papiergeld, sondern in Gold gemessen. Das Bild fällt deutlich anders aus als die offiziellen Daten der Federal Reserve. Während das Bruttoinlandsprodukt in …
Enthaltene Werte: XD0002747XXXDen vollständigen Artikel lesen
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