Der KI-Boom entwickelt sich weiter. Nach den großen Investitionen in Chips und Rechenzentren rückt nun die praktische Nutzung intelligenter Anwendungen in den Mittelpunkt. Dafür müssen Daten möglichst schnell und ohne Umwege verarbeitet werden - ein Trend, der Anbietern globaler Netzwerk- und Edge-Lösungen kräftigen Rückenwind verleiht.Die erste Phase des KI-Booms wurde vom Training großer Sprachmodelle geprägt. Nun beginnt die nächste Entwicklungsstufe: die Anwendung von KI in Echtzeit, die sogenannte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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