FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 30. Juni
MITTWOCH, DEN 17. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung
10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung
10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung
11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung
11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung
12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung 15:00 DEU: Auto1 Group, Investor Day
17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung
19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/26
01:50 JPN: Handelsbilanz 5/26
08:00 DEU: Umsatz und Beschäftigte im zulassungspflichtigen Handwerk (vorläufige Ergebnisse), Q1/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/26
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/26
16:00 USA: Lagerbestände 4/26
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/26
16:30 UsA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 USA: Fed-Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Kapitalmarktprognose des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB), Frankfurt/M.
11:00 DEU: Deutsch-Polnisches Forum u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und dem polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski, Berlin
11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück
DONNERSTAG, DEN 18. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Tesco, Q1-Umsatz
10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg
10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung
10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung
10:30 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
11:00 DEU: Tonies, Kapitalmarkttag 2026
13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn
NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/26
08:00 CHE: Handelsbilanz 5/26
08:00 DEU: Baugenehmigungen 4/26
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 4/26
08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 4/26 08:00 DEU: Finanzierung der Gesundheitsausgaben, Jahr 2024 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26
09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/26
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
10:30 DEU: Ifo-Konjunkturprognose Sommer
11:00 EUR: Bauproduktion 4/26
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Frühindikator 5/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Erfurt
09:00 DEU: BGH verhandelt über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe
13:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm
BEL: EU-Gipfel, Brüssel
FREITAG, DEN 19. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hornbach Holding, Q1-Zahlen
09:00 DEU: Steico, Hauptversammlung
10:00 DEU: Quirin Bank, Hauptversammlung
10:00 DEU: Surteco, Hauptversammlung
11:00 DEU: Voltratron, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR. GfK-Verbrauchervertrauen 6/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 4/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 5/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q1/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26
09:30 POL: Industrieproduktion 5/26
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.
09:00 DEU: Kiel Security Conference 2026, mit Bundesaußenminister Johann Wadephul, Außenministern von Rumänien und Estland und anderen, Kiel
11:30 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Rewe wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln
HINWEIS
USA / CHN / SWE / FIN / HKG: Börsen geschlossen, Feiertag
MONTAG, DEN 22. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen vom 3.6.26 werden wirksam
TERMINE KONJUNKTUR
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 5/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 5/26
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin u.a. auch mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 1245 Pressegespräch mit BDI-Präsident Peter Leibinger und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner zu aktuellen wirtschafts- und industriepolitischen Entwicklungen + 1440 Podiumsdiskussion «Mut zur Reform - Investitionen und Anreize für den Aufschwung» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)
19:00 DEU: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht im Rahmen der Helmut Schmidt Lecture über die Handlungsfähigkeit Europas, Berlin
FRA: Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Straßburg
LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg
15:30 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington
Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten veröffentlicht Beschlussliste
DIENSTAG, DEN 23. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 5/26
08:00 GBR: Easyjet, Q3-Zahlen
10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung
10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung
10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung
13:00 DEU: Stratec, Hauptversammlung
22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
NLD: Signify, Kapitalmarkttag
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Geschäftsklima 6/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/26
09:15 FRA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 ESP: Handelsbilanz 4/26
10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP-Beschäftigung (wöchentlich)
15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Kapitalmarktkonferenz 2026 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt am Main Die Konferenz informiert über die Entwicklungen und Risiken des Finanzmarkts. Darüber hinaus nimmt sie die Zukunft der Kapitalmärkte in den Blick.
DEU: Fortsetzung Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin U.a. auch mit Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) + 09.25 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
+ 10.20 Podiumsdiskussion «Praxis-Check High Tech Agenda - Von der Planung zur Umsetzung» u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)
DEU: Intersolar, München
09:00 DEU: Jahreskongress des Verbands für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e.V. (vedec) zum Thema Wärmewende, Berlin
10:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M. Bei einem Pressegespräch in Frankfurt soll eine Zwischenbilanz zur Lage der europäischen Banken und Finanzmärkte gezogen und Forderungen zum Abbau regulatorischer Hürden vorgestellt werden.
SGP: 25. Weltwasserstoffkonferenz (WHEC), Singapore
MITTWOCH, DEN 24. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung
10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung
10:30 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung
11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung
11:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung
13:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung
14:00 LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung
18:00 USA: NVIDIA Corporation, Hauptversammlung
20:15 USA: Qualcomm, Investor Day
22:30 USA: Micron Technology, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
07:00 FIN: Erzeugerpreise 5/26
09:30 POL: Arbeitslosenquote 5/26
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 6/26
14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/26
15:00 BEL: Geschäftsklima 6/26
16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 5/26
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: Industrieproduktion 5/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Start der Messe Eurobike, Frankfurt/M.
09:00 DEU: Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit 2026, Potsdam Unter dem Leitmotiv «What Now? Cybersicherheit in Zeiten des globalen Umbruchs neu gestalten» lädt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Sicherheitsbehörden zur Diskussion über Maßnahmen, um Deutschland und Europa besser zu schützen. + 11.00 Pk mit Sinan Selen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) und Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
09:30 DEU: Goldman Sachs Medien-Roundtable zu M&A-Aktivitäten im ersten Halbjahr (M&A - Mergers & Acquisitions - Fusionen und Übernahmen), Frankfurt/M. Mit Christopher Droege, Head of M&A Deutschland und Österreich, und Tibor Kossa, Co-Head Investment Banking Deutschland und Österreich.
10:00 DEU: DENEFF-Jahreskonferenz 2026, Berlin
Die Konferenz widmet sich den zentralen Fragen rund um Energieeffizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit. Diskutiert wird unter anderem, wie Markt und Politik auf wirtschaftliche, gesellschaftliche und geopolitische Herausforderungen reagieren können. + 10.15 Keynotes Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner und CSU-Generalsekretär Martin Huber + 18.00 Preisverleihung RealGreen Award mit und unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltminister Carsten Schneider SPD)
12:00 DEU: Tui stellt die Sommersaison 2026 vor, Berlin Beim «Tui Summer-Update 2026» sollen unter anderem die populärsten Reiseziele und besonders dynamisch wachsende Segmente im Tourismusbereich vorgestellt werden.
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für einfachere Besteuerung und für Vorschriften für Energieprodukte vor, Brüssel
DONNERSTAG, DEN 25. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen
10:00 DEU: Bilanz-Pk Taunus-Sparkasse, Bad Homburg
10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung
10:00 DEU: Porsche SE, Hauptversammlung
10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung
10:00 GRC: Alpha Bank, Hauptversammlung
11:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung
12:00 SWE: Telia Company AB, Hauptversammlung
15:00 USA: Moderna, Science Day
19:00 USA: Dell, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: PSI, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 4/26 (endgültig)
08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 5/26 (endgültig)
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 6/26
09:00 ESP: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Erzeugerpreise 5/26
09:00 DEU: NIM-Verbrauchervertrauen 7/26
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 5/26
14:30 USA: CFNA-Index 5/26
14:30 USA: Realer privater Konsum 5/26
14:30 USA: Kern-PCE-Preisindex 5/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Langlebige Güter 5/26 (vorläufig)
14:30 USA: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)
14:30 USA: Privater Konsum Q1/26 (3. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Dekabank: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2026, Dresden
12:30 DEU: J.P. Morgan Investment Banking Roundtable, Frankfurt/M.
11:00 FRA: EU-Haushalt 2028-2034: Die Zukunft des Europäischen Sozialfonds (ESF+), Straßburg
FREITAG, DEN 26. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung
11:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung
17:00 GBR: Ende der Angebotsfrist für den Investor Castlelake für Easyjet
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 6/26
08:00 SWE: Erzeugerpreise 5/26
09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 6/26
11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 6/26
11:00 ITA: Produzentenvertrauen 6/26
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 5/26 (vorläufig)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
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MONTAG, DEN 29. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:50 NLD: Prosus, Jahreszahlen
10:00 DEU: Nagarro, Hauptversammlung
18:00 USA: Snowflake, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 5/26
08:00 SWE: Handelsbilanz 5/26
09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 5/26
10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 5/26
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 6/26
11:00 EUR: Industrievertrauen 6/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig)
11:30 BEL: Verbraucherpreise 6/26
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 6/26
SONSTIGE TERMINE
19:00 PRT: Zentralbanken-Forum der Europäischen Zentralbank (EZB): «Shaping Europe's future: innovation, growth and stability», Sintra
19:45 DEU: «Klimaschutz, Wirtschaft und Arbeit - wie geht das pragmatisch zusammen?» - Hochsauerlandgespräch mit Bundesumweltminister Carsten Schneider, Bestwig
LUX: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Luxemburg
DIENSTAG, DEN 30. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Sainsbury, Q1-Umsatz
10:00 DEU: Kontron, Hauptversammlung
10:00 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung
22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
01:30 JPN: Arbeitslosenquote 5/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 5/26 (vorläufig)
03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 5/26
08:00 GBR: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Leistungsbilanz Q1/26
08:00 DNK: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 5/26
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 5/26
08:30 HUN: Handelsbilanz 5/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 5/26
09:00 CHE: KOF Frühindikator 6/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 6/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 6/26 10:00 BGR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
10:00 ITA: Erzeugerpreise 5/26
11:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 4/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI 6/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 6/26
16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 5/26
SONSTIGE TERMINE
18:00 DEU: Veranstaltung der Helmut-Schmidt-Stiftung «Hafen im Wandel: Globale Umbrüche und soziale Ungleichheit», Hamburg
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