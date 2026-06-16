© Foto: Alex Brandon - APDie Wall Street wartet auf den neuen Fed-Chef. Fällt Kevin Warsh dovisher aus als erwartet, könnte die KI-Rallye die nächste Stufe erreichen.Künstliche Intelligenz bleibt das dominierende Anlagethema an der Wall Street - unabhängig davon, ob die Märkte gerade Risiko meiden oder suchen. Nach Einschätzung des Research-Dienstes Citrini findet der KI-Trade derzeit einen Weg, nahezu jeden makroökonomischen Schock zu überstehen. Fallen Aktien wegen geopolitischer Risiken wie dem Iran-Konflikt, suchen Anleger dennoch gezielt nach Einstiegsmöglichkeiten bei KI-Werten. Steigen die Märkte wieder, fließt ohnehin frisches Kapital in das Thema. Das Ergebnis: Immer mehr Geld landet in denselben Bereichen …
Enthaltene Werte: US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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