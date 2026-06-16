Palantir (PLTR) im Fokus. Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht

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Palantir bleibt einer der spannendsten KI-Werte an der Börse - volatil, viel diskutiert und für Optionshändler besonders interessant. Im aktuellen Webinar der Reihe "Eine Aktie, eine Option" steht die PLTR-Aktie im Mittelpunkt: Nach einer längeren Seitwärtsphase seit Februar zeigt sich Palantir immer wieder stabil im Bereich wichtiger Unterstützungen. Genau dort setzt die vorgestellte Optionsidee an: ein Short Put mit 122er Strike, rund 38 Tagen Laufzeit, etwa 10 Prozent Puffer zum damaligen Aktienkurs und einer attraktiven Prämie von rund 300 US-Dollar. Ziel ist nicht die blinde Spekulation auf steigende Kurse, sondern der gezielte Einsatz von Zeitwertverfall - mit klarer Beachtung von Laufzeit, Earnings-Risiko und technischem Setup.

Besonders spannend wird es, weil im Webinar nicht nur Palantir als konkrete Idee vorgestellt wird, sondern auch der Bull Put Spread als risikobegrenzte Alternative zum klassischen Short Put. Für Anleger, die keine "naked" Optionen schreiben möchten oder ihr Risiko bei hoch bewerteten Aktien begrenzen wollen, bietet diese Strategie einen doppelten Boden: Ein verkaufter Put bringt Prämie, ein tiefer gekaufter Put begrenzt das maximale Verlustrisiko. Damit lassen sich auch größere und volatile Titel handeln, ohne dass gleich ein hoher Kapitalbedarf oder ein unbegrenztes Gap-Risiko entsteht. Gerade bei KI-Aktien wie Palantir, Nvidia oder Arm kann dieser Ansatz für Trader interessant sein, die Prämieneinnahmen erzielen möchten, aber trotzdem Wert auf ein klares Risikomanagement legen.

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Im Mittelpunkt steht daher eine praxisnahe Frage: Kann Palantir nach der Konsolidierung wieder nach oben drehen - und lässt sich diese Markterwartung mit einer Option gezielt nutzen? Das Webinar zeigt, wie solche Setups mit dem Easy Screener gefunden werden, worauf bei Support-Zonen, RSI, Trendstruktur, Laufzeit und Earnings zu achten ist und warum ein frühzeitiger Ausstieg bei 50 bis 60 Prozent Gewinnziel oft sinnvoller sein kann als das Halten bis zum Verfall. Wer lernen möchte, wie aus einer einzelnen Aktie eine strukturierte Optionsidee entsteht, bekommt hier einen kompakten Einblick in die Verbindung aus Aktienanalyse, Optionsstrategie und konsequentem Risikomanagement. Keine Anlageberatung, aber ein spannender Praxisfall für alle, die Börseneinkommen systematischer angehen möchten.

Ab dem nächsten Format live interaktiv dabei sein:

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