Die Robinhood-Aktie befand sich lange Zeit in einem hartnäckigen Abwärtstrend, doch in den letzten Wochen hat sich das Bild deutlich aufgehellt. Nach einem Kursanstieg von rund +50% ab dem Tief von Ende März wurde nun erstmals seit Ende Januar wieder die Marke von 100 US$ überwunden. Das steckt hinter der jüngsten Rallye und so kann es jetzt weitergehen. Rekordaktivität auf der Plattform Ein wesentlicher Grund für die jüngste Stärke sind die anhaltend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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