Die Volatus-Aktie bleibt nach dem starken Lauf der vergangenen Monate unter Druck. Zwar passt die Drohnen- und Verteidigungsstory weiterhin in den Zeitgeist, doch der Chart sendet kurzfristig klare Warnsignale. Unterhalb von 0,44 bis 0,47 € bleibt die Lage anfällig für weitere Abgaben. Weitere Abgaben sind einzuplanen Volatus Aerospace zählt als Anbieter unbemannter Flugsysteme, ISR-Lösungen und missionskritischer Luftfahrtoperationen zu den spekulativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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