Die Alphabet-Aktie konnte sich zuletzt deutlich stabilisieren und einen Teil der vorherigen Verluste wieder aufholen. Nachdem die wichtige Unterstützungszone erfolgreich verteidigt wurde, richtet sich der Blick nun auf die weitere Kursentwicklung. KI-Investitionen bleiben im Fokus Fundamental bleibt Alphabet weiterhin stark aufgestellt. Die Fortschritte im Bereich Künstliche Intelligenz sorgen dafür, dass der Konzern zu den wichtigsten Profiteuren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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