Die BYD-Aktie bleibt unter Druck. Seit dem Hochpunkt und Rekordstand bei 17,70 € im Mai 2025 hat der chinesische Elektroauto-Riese rund -48% an Wert verloren und notiert inzwischen wieder direkt an einer wichtigen Trendlinie. Damit steht der Titel charttechnisch vor einer Richtungsentscheidung mit der Tendenz weiterer Kursverluste. Das könnte noch tiefer gehen Mein Kollege Peter Wolf-Karnitschnig hatte zuletzt die großen Ankündigungen von BYD rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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