2 Billionen US-Dollar Zinsen in 2027? Wharton-Studie und Top-Ökonomen warnen vor der US-Kernschmelze. Das mathematische Limit rückt dramatisch schnell näher. Die US-Staatsverschuldung erreicht historische Dimensionen, die sich im laufenden Jahr 2026 von einem langfristigen Strukturproblem zu einer akuten, unkontrollierbaren Lawine entwickeln. Während offizielle Stellen in Washington oft versuchen, die Situation zu beruhigen, zeichnen die harten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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