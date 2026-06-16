Düsseldorf (ots) -Unter dem Dach der Plattform "The Year of Real" begleitet Xiaomi den Launch der neuen Smartphone-Generation mit authentischem Creator-Content und humorvollen Social-Spots.Passend zum Start der Weltmeisterschaft startet Xiaomi Deutschland gemeinsam mit Kommentatoren-Legende Béla Réthy die neue Kampagne "Echte Momente". Im Mittelpunkt stehen alltägliche Situationen, die durch Béla Réthys ikonische Kommentierung plötzlich wie große Sportereignisse wirken. So werden beiläufige Momente des Alltags unerwartet zu großem Kino. Die Kampagne ist ab sofort auf TikTok (https://urldefense.com/v3/__https:/xrx7r.mjt.lu/lnk/AcAAAGvb-BAAAAAAAAAAAEflJtQAAAABO5cAAAAAABavcQBqMWhOI5Z3HytcSvqHFncNGgRKqQATsUQ/1/jeSF3HDy7F7XlDyJb2I_5w/aHR0cHM6Ly93d3cudGlrdG9rLmNvbS9AeGlhb21pLmRldXRzY2hsYW5k__;!!N96JrnIq8IfO5w!m9if4flyMxeZS3KUC9RqeNDtBUPxHlmWTrlbZJGuEySMzC643cRVsw9C0jgJlLkuBHwdxSv8wZflxvlAb4XyMZhfTVynGtI$), Instagram (https://urldefense.com/v3/__https:/xrx7r.mjt.lu/lnk/AcAAAGvb-BAAAAAAAAAAAEflJtQAAAABO5cAAAAAABavcQBqMWhOI5Z3HytcSvqHFncNGgRKqQATsUQ/2/scNXFXJvJR6-O1Qetlqhag/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS94aWFvbWkuZGV1dHNjaGxhbmQv__;!!N96JrnIq8IfO5w!m9if4flyMxeZS3KUC9RqeNDtBUPxHlmWTrlbZJGuEySMzC643cRVsw9C0jgJlLkuBHwdxSv8wZflxvlAb4XyMZhforVyRBc$) und YouTube (https://urldefense.com/v3/__https:/xrx7r.mjt.lu/lnk/AcAAAGvb-BAAAAAAAAAAAEflJtQAAAABO5cAAAAAABavcQBqMWhOI5Z3HytcSvqHFncNGgRKqQATsUQ/3/cqtuBfs-y9ia2TblmLRwUw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1HLVJfWUQwQWhtMA__;!!N96JrnIq8IfO5w!m9if4flyMxeZS3KUC9RqeNDtBUPxHlmWTrlbZJGuEySMzC643cRVsw9C0jgJlLkuBHwdxSv8wZflxvlAb4XyMZhfwR9U0ho$) zu sehen. Darüber hinaus arbeitet Xiaomi mit dem Fotografen & Filmemacher Philipp Reinhard zusammen.Mit "Echte Momente" entwickelt Xiaomi die Plattform "The Year of Real" weiter und begleitet gleichzeitig den Launch der neuen Xiaomi 17T Serie. Statt künstlicher Inszenierung setzt die Kampagne bewusst auf echte Beobachtungen aus dem Alltag. Im Fokus stehen Situationen, die jeder kennt: ein nervenaufreibender Parkplatzversuch, das Balancieren mehrerer Matcha-Becher oder der Sprint zur letzten Busfahrt. Durch die besondere Inszenierung wirken selbst beiläufige Momente plötzlich wie große Live-Ereignisse.Herzstück der Kampagne sind mehrere Social- und Streaming-Spots, die alltägliche Szenen wie Sportübertragungen erzählen. Erst am Ende der Clips offenbart ein Zoom-Out die eigentliche Realität hinter den Situationen. Ergänzt wird die Kampagne durch Creator-Content auf TikTok und Instagram, bei dem ein eigens produzierter Béla-Réthy-Sound von der Community aufgegriffen wird. Zusätzlich zeigt Leica Camera Ambassador und Fotograf Philipp Reinhard in weiteren Social-Formaten, wie sich echte Momente authentisch festhalten lassen.Luca Weinrauch, Brand Lead Xiaomi Deutschland, sagt dazu: "Mit der Weiterentwicklung von 'The Year of Real' möchten wir zeigen, dass die stärksten Bilder oft in echten Momenten entstehen. Nicht inszeniert - dafür spontan, nahbar und emotional. Die Xiaomi 17T Serie wurde entwickelt, um genau diese Momente festzuhalten und sichtbar zu machen."Mit "Echte Momente" knüpft Xiaomi Deutschland an die Kampagnenplattform "The Year of Real" an, die zuletzt gemeinsam mit Rebecca Mir unter dem Leitgedanken "Echte Fotografie" umgesetzt wurde. Die Kampagne markiert zugleich die nächste Zusammenarbeit zwischen Xiaomi und der Agentur Buddybrand, die seit mehreren Jahren gemeinsam Social-Media-Strategie, Influencer-Marketing und Kampagnenumsetzung verantworten.Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (https://emea.ourspacefiles.com/fl/dqmj9pfkckqJ) (Passwort: P30fRY9fVf9k).Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@WeberShandwick.comOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/6295777