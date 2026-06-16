© Foto: wO-GeminiWährend die Eurozone schwächelt, boomt Dänemark. Das Geheimnis? Ein Mix aus eiserner Spardisziplin, massiver Aufrüstung und einer cleveren Währungs-Illusion.Während die großen Wirtschaftsmotoren Kontinentaleuropas wie Deutschland und Frankreich seit geraumer Zeit mit Stagnation und strukturellen Krisen kämpfen, zieht im Norden eine Volkswirtschaft fast unbemerkt an allen vorbei. Dänemark präsentiert sich mitten im geopolitischen Wandel als wirtschaftliches Kraftpaket. Während der westeuropäische Durchschnitt beim Wirtschaftswachstum hinterherhinkt, trumpft das kleine skandinavische Land mit prognostizierten BIP-Steigerungsraten von 2,1 bis 2,4 Prozent auf. Dieser Erfolg ist kein …
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