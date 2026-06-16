Kurz geklickt und schon bestellt - nun soll es genauso leicht sein, den Deal zu widerrufen. Ein neuer Button macht es möglich. Das sollten Verbraucher und Verbraucherinnen dazu wissen. Keine Suche mehr nach Kontaktmöglichkeiten, kein umständliches Ausfüllen von Formularen: Stattdessen einfach per Mausklick einen Vertrag widerrufen. Solch ein Widerrufsbutton muss sich vom 19. Juni an auf den Webseiten von Händlern, Dienstleistern und vielen anderen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n